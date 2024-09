- Un eccellente attore, celebrato per i suoi ruoli in "Speed" e "The Matrix", così come per i suoi talenti musicali e letterari, festeggia il suo 60° compleanno.

Keanu Reeves, noto per i successi al botteghino "John Wick" e "Matrix", è considerato una delle star dell'azione più importanti di Hollywood. Tuttavia, non ha molto in comune con gli attori muscolosi come Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Conosciuto per il suo atteggiamento riflessivo e serio, Reeves compie oggi 60 anni.

Nel ruolo dell'assassino John Wick, Reeves sfodera una serie di colpi, spari e arti marziali orientali sullo schermo, ma la sua espressione stoica rivela il suo disgusto per la violenza. Reeves è bravo a trasmettere profondi insight sulla psiche di un personaggio con poche espressioni del viso.

Reeves pubblica un libro

Proprio prima del suo 60° compleanno, Reeves si presenta ai suoi fan come autore. L'attore, che ha anche guadagnato riconoscimenti come creatore della serie a fumetti "BRZRKR" sull'eterno guerriero dal 2021, ha pubblicato il suo romanzo di debutto "The Book of Elsewhere" all'inizio di agosto.

Il romanzo, co-scritto con lo scrittore di fantascienza britannico China Miéville, è ambientato nell'universo di "BRZRKR", dove un guerriero di 80.000 anni stanco dell'immortalità.

In una recente intervista con il "New York Times", Reeves ha condiviso che trova l'auto-comprensione attraverso le attività creative. "Forse ho dei problemi con papà e mamma. E forse mi chiedo sulla morte", ha riflettuto nell'intervista sulla pubblicazione del libro. Si diverte a contemplare le origini umane e affronta temi legati alla tecnologia o al potere dell'amore.

Rock e Broadway

Reeves sfugge alle etichette. Come membro della band rock statunitense Dogstar - al basso -, l'attore e musicista è stato ben accolto al Festival Rock im Park a Norimberga a giugno. In autunno del 2025, la star prevede di fare il suo debutto a Broadway con il ruolo principale nella classica "Waiting for Godot" a New York.

La pièce dell drammaturgo irlandese Samuel Beckett è considerata l'epitome del teatro dell'assurdo. I due vagabondi, Vladimir e Estragon, aspettano impazientemente un personaggio non nominato mentre discutono della vita. Reeves interpreterà Estragon, mentre il suo collega Alex Winter interpreterà Vladimir.

Infanzia turbolenta

La natura eclettica della star potrebbe anche derivare dalla sua infanzia turbolenta. Nato a Beirut da una madre inglese di moda e un padre geologo di discendenza cinese-hawaiana, il nome di Reeves significa "brezza fresca" in hawaiano. La famiglia si è trasferita in Australia, poi a New York. Ha trascorso la sua adolescenza a Toronto, in Canada. Aveva tre anni quando i suoi genitori si separarono e perse i contatti con il padre.

Nel 2019, Reeves ha detto al "The Guardian" che quell'esperienza deve essere stata traumatica. Da teenager, già sapeva di voler fare l'attore e guardava indietro alla sua infanzia. Ha lasciato la scuola prima del diploma, ha recitato a teatro e si è trasferito a Los Angeles.

Anche nelle sue prime apparizioni sullo schermo negli anni '80, Reeves ha dimostrato la sua versatilità. Dopo il film indipendente "River's Edge", è apparso nel film storico "Dangerous Liaisons" e nelle commedie "Bill & Ted's Excellent Adventure" e "Parenthood".

Hollywood lo nota

Hollywood ha notato il talento emergente. Nel film acclamato dalla critica "My Private Idaho" (1991), ha interpretato un prostituto maschile sotto la direzione di Gus van Sant insieme a River Phoenix. La regista Kathryn Bigelow lo ha scritturato per il suo primo ruolo d'azione in "Point Break - Dangerous Waves" come agente sotto copertura che infiltra la scena del surf. Nel 1993, Kenneth Branagh lo ha scritturato come Don Giovanni nell'adattamento di Shakespeare "Much Ado About Nothing".

Tre decenni fa, il breakthrough per la stella d'azione: nel film eccitante di Jan de Bont "Speed", Reeves ha interpretato un poliziotto su un autobus della città che doveva mantenere costantemente una velocità elevata a causa di una bomba a bordo, con Sandra Bullock al volante.

Nel 2006, è stato visto con Bullock nella commedia romantica "The Lake House". L'attrice premio Oscar ha parlato di Reeves in un ritratto di "Esquire" nel 2021. Lo tiene in alta considerazione come persona, ma la sua natura riservata all'inizio la rendeva a disagio. "È un ascoltatore", ha detto la rivista, ridendo, "e fa impazzire le persone".

Circa un anno dopo l'uscita di "Speed", Bullock ha casualmente menzionato a una riunione che non aveva mai provato lo champagne e i tartufi. Pochi giorni dopo, Reeves si è presentato improvvisamente a casa sua in moto, consegnando proprio quelle prelibatezze insieme ai fiori.

Eroe d'azione riservato

Reeves parla raramente della sua vita personale e non si è mai sposato. Nel 1999, la sua ragazza incinta, l'attrice Jennifer Syme, ha dato alla luce la loro figlia ancora

Nel corso di un'intervista con l'Agenzia Telegrafica Tedesca nel 2019, Reeves ha riflettuto sulla sua attrazione per i film d'azione. "Da bambino, mi divertivo a guardare i film di Kung-Fu, vedendoli come eroi dei fumetti. 'Wow, hanno il volo spontaneo, hanno abilità di salto folli, sono super forti, possono fare imprese.' Qual è il fascino nell'osservare i combattimenti? Sono confuso. Forse è un'impulso profondamente radicato."

In un'intervista commovente con il "New York Times", Reeves ha espresso le sue profonde emozioni, dicendo: "Ottengo comprensione di me stesso attraverso le attività creative. Forse ho problemi con il papà e la mamma. E forse mi interrogo sulla morte." In seguito, ha condiviso il suo sentimento amorevole, dicendo: "Mi è piaciuto contemplare le origini umane e approfondire i temi legati alla tecnologia o al potere dell'amore."

Leggi anche: