"Un duro colpo in faccia" avverte Bayer Leverkusen

Che riavvolgimento emozionante per Kai Havertz con il Bayer Leverkusen. Il nazionale è stato coinvolto in tutti e tre i gol nella chiara vittoria del suo FC Arsenal. Al contrario, l'umore non è dei migliori tra i campioni di Germania. L'allenatore Xabi Alonso è allarmato dal "richiamo alla realtà".

Xabi Alonso non sembrava un pugile suonato, ma dopo una sonora sconfitta per 1-4 contro il FC Arsenal, l'allenatore del Bayer Leverkusen si è sentito come tale. "Forse avevamo bisogno di un forte schiaffo in faccia. E oggi l'abbiamo preso piuttosto forte", ha detto lo spagnolo dopo una delle rare sconfitte della sua Werkself - e così vicino all'inizio della stagione. L'uomo della partita è stato l'ex giocatore del Bayer Kai Havertz. Ha segnato un gol (65') e ha fornito due assist per Olexander Sintschenko (8') e Leandro Trossard (9') davanti a 60.000 spettatori allo stadio Emirates.

Alonso non voleva esagerare la sconfitta a Londra, dopotutto i test sono lì per testare. Ma ha detto: "La prestazione era molto al di sotto dei nostri standard e lontana da dove vogliamo essere". Il pareggio per 2-2 a Lens quattro giorni prima aveva già mostrato: Dopo una stagione in campionato senza sconfitte, la missione per difendere il titolo non sarà facile. "Quello è stato sicuramente un richiamo alla realtà. Nel calcio, il passato non porta punti o vittorie. Partiamo da zero", ha avvertito Alonso. "Ma abbiamo ancora abbastanza tempo per parlare e analizzare". Si tratta solo della "mentalità giusta".

Nuovi acquisti che stuzzicano l'appetito

Potrebbe non essere facile dimenticare rapidamente l'euforia dei mesi passati, come richiesto dall'allenatore del Bayer. Sabato, la squadra si presenterà ai tifosi alla BayArena per la prima volta da mesi, con un programma di supporto colorato previsto insieme all'ultima amichevole contro il Betis Siviglia. Naturalmente, la coppa di campionato e la Coppa di Germania ci saranno, con opportunità di foto incluse.

Tuttavia, il Bayer vuole evitare di guardare costantemente nello specchietto retrovisore. Finora l'hanno fatto in modo eccellente: i nuovi acquisti Martin Terrier, Aleix Garcia e Jeanuel Belocian stuzzicano l'appetito, mentre non ci sono ancora partenze importanti. Anche se la partenza del nazionale Jonathan Tah al FC Bayern è ancora un argomento, il nazionale era in campo a Londra e ha anche guidato la squadra come capitano.

Non c'è molto tempo, né per un trasferimento né per costruire la forma: il 17 agosto ci sarà la prima partita ufficiale contro i vicecampioni del VfB Stuttgart per la Supercoppa, e sei giorni dopo ci sarà l'esordio in Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach. Le aspettative sono alte. "Ci siamo guadagnati il nostro posto nel circolo dei favoriti", ha detto il nazionale Robert Andrich al quotidiano di Colonia.

"Alle Seychelles e in Spagna"

Il petto del Bayer può anche essere un po' più ampio. Recentemente Alonso ha rivelato di essere stato ripetutamente chiesto del doppio durante le vacanze: "Anche alle Seychelles e in Spagna - tutti conoscevano il Bayer 04". Andrich è sicuro: "L'intera stagione ha generato un certo hype".

Quindi, cosa ci aspetta per la nuova stagione? Un'altra serie di 34 partite senza sconfitte per battere il record europeo dei Lincoln Red Imps di Gibilterra (88 partite senza sconfitte)? Forse no. Ma c'è stata una parola di incoraggiamento a Londra dal vincitore della partita Havertz. Quando gli è stato chiesto cosa si aspetta dal suo vecchio club, la risposta del professionista dell'Arsenal è stata chiara: "La stessa cosa dell'anno scorso".

