Un drone ucraino suicida colpisce un elicottero russo.

Le truppe ucraine avanzano nella regione russa di Kursk. In scontri, un elicottero militare russo viene attaccato da un drone kamikaze ucraino. Un video mostra l'incidente.

È comparso online un video che sembra mostrare un attacco riuscito da parte di un drone FPV (First Person View) ucraino su un elicottero militare russo. Secondo il portale filoucraino Defense Express, si tratta del primo incidente di questo tipo confermato visivamente.

Il video di circa 30 secondi è stato pubblicato, tra gli altri, dall'attivista ucraino Serhii Sternenko su Telegram e Twitter. Secondo i resoconti, il video proviene da una unità speciale del servizio di sicurezza interno SBU e sarebbe stato registrato martedì nella regione russa di Kursk, dove le truppe ucraine stanno attualmente conducendo operazioni offensive.

Il video mostra un drone kamikaze che si schianta contro il rotor di coda di un elicottero russo di tipo Mi-28. La trasmissione si interrompe poco prima dell'impatto. Il video mostra anche due altri colpi di un drone ucraino che insegue un elicottero, ma non è chiaro se si tratta dello stesso incidente.

Sternenko non scrive sul destino dell'elicottero e del suo equipaggio. Tuttavia, il blogger della guerra russa Aleksey Zemlyanov ha riferito martedì sera che un elicottero era stato danneggiato in volo. L'equipaggio sarebbe stato in grado di atterrare in sicurezza e sarebbe illeso. Non è noto se si tratta del Mi-28 del video.

Una fonte all'interno dell'SBU ha descritto l'attacco al portale Kyiv Independent come "un'operazione speciale unica nella storia militare". "L'SBU ha dimostrato ancora una volta un alto livello di professionalità, creatività e innovazione nella distruzione del nemico. Abbiamo molte altre sorprese inaspettate in serbo per la Russia", ha aggiunto l'ufficiale.

Che i piloti di droni ucraini stiano anche prendendo di mira gli elicotteri russi non è una novità. Già lo scorso settembre, un drone kamikaze aveva tentato, senza successo, di intercettare un elicottero da combattimento di tipo Ka-52. Recenti rapporti su un Mi-8 russo che sarebbe stato danneggiato da un drone non possono ancora essere confermati visivamente.

