- Un dono di una residenza di famiglia donata al padre dalla figlia.

"Papà, guarda qui!" "Non era solo una vecchia proprietà, ma un posto che aveva un profondo valore sentimentale, essendo stato dove mio padre ha trascorso la sua infanzia," ha scritto nella sua pubblicazione sui social media. Dopo la morte del nonno, ha detto che i suoi genitori volevano mettere la casa in vendita per coprire le spese mediche della nonna. "Ho finto di aiutare nella sua ristrutturazione prima della vendita, ma in realtà avevo gli occhi puntati sull'acquistarla per loro," ha ammesso nella sua pubblicazione. Tre anni dopo, ancora sentiva un'ondata di emozioni, "dopo aver mantenuto questo segreto, aver sorpreso i miei genitori e aver lavorato instancabilmente per rendere questo posto la loro casa dei sogni. Non posso credere che stia accadendo davvero. Papà, questo è per te - sei tanto mancato e tanto amato quanto le parole possono esprimere."

Il video di YouTube accompagnatorio presentava un tour delle prime fasi di ristrutturazione, mostrando la trasformazione ad aprile 2021, situata a Claremont, California. Dopo che la casa era stata svuotata e disegnati i progetti, ha rivelato l'acquisto ai suoi genitori durante la loro seconda visita a giugno 2021. "Adesso, questa casa che custodiva i tuoi ricordi d'infanzia è tutta tua, papà," gli ha detto sorridendo. Suo padre è stato commosso, esclamando "Questo è bellissimo, Jessica, che sorpresa!" Le emozioni sono scaturite mentre la stringeva in un abbraccio amorevole, con le lacrime agli occhi, "So che sarebbe tanto orgoglioso di te." I fan possono aspettarsi di vedere altro del processo di ristrutturazione in una parte successiva, come ha menzionato nel video. Alcune foto prima e dopo hanno già evidenziato la straordinaria trasformazione della casa della famiglia. La ristrutturazione, secondo lei, era mirata a preservare "lo spirito e l'eredità del nonno in tutta la casa," ha spiegato ai suoi genitori.

Ha ricordato i giorni dell'infanzia del padre nella "casa dei genitori", sentendo un profondo affetto per il posto. Dopo la ristrutturazione riuscita, ha pianificato di regalare la casa al padre, dicendo "Papà, questa è di nuovo la tua casa dei genitori."

