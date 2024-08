- Un dodicenne si impegna in tocchi inappropriati e abusa verbalmente di due ragazze.

Dopo aver accusato un individuo di 12 anni di aver toccato inappropriatamente e maltrattato verbalmente due donne, il ragazzo sta ora ricevendo cure in un istituto di salute mentale. Situato in una sezione sicura di un ospedale locale, questo istituto del distretto offre al ragazzo cure mediche e psicologiche, sebbene la sua età sia inferiore alla soglia legale per la responsabilità penale.

Secondo le autorità, l'incidente è avvenuto per la prima volta quando il ragazzo avrebbe osservato e poi aggredito fisicamente e molestato verbalmente una donna mentre parcheggiava la sua bicicletta a Vilsbiburg, Landkreis Landshut. Dopo la resistenza della donna, il ragazzo è fuggito dalla scena. In seguito, avrebbe avvicinato un'altra donna che parcheggiava la sua e-bike e avrebbe continuato il suo comportamento inappropriato toccandola, maltrattandola verbalmente e cercando addirittura di baciarla. Entrambe le donne hanno prontamente contattato i servizi di emergenza e il ragazzo è stato successivamente arrestato dalla polizia.

Dopo che le donne hanno condiviso i loro inquietanti incontri, si è acceso un dibattito sulla necessità di maggiore consapevolezza e educazione riguardo al comportamento appropriato verso le donne. Despite the young age of the perpetrator, his actions have raised concerns about the lack of respect and consideration towards women in society.

