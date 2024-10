Un dissidente russo filo-ucraino ha avuto una tragica morte durante la battaglia contro le forze russe.

Personalmente, Dadin è stato imprigionato in Russia per aver protestato ripetutamente contro il governo del presidente Vladimir Putin, partecipando a numerose manifestazioni pacifiche per le strade. È diventato il primo individuo a essere condannato ai sensi di una legge del 2014 che ha stretto le restrizioni sulle riunioni e le proteste pubbliche in Russia, secondo la dichiarazione di Amnesty International.

Ha trascorso due anni e mezzo dietro le sbarre e la legislazione utilizzata per processarlo è diventata nota come "legge Dadin".

L'amico stretto e politico russo esiliato Ilya Ponomarev ha annunciato la sua morte lunedì. Ponomarev ha dichiarato che Dadin è morto in battaglia nella regione di Kharkiv nel weekend.

"Ildar vedeva l'Ucraina come un alleato in questa lotta e credeva che la resistenza efficace fosse l'unico modo per sconfiggere il putinismo", ha detto Ponomarev a CNN, aggiungendo che Dadin era andato in Ucraina a giugno 2023 e aveva poi rejoint il Battaglione Siberiano dell'Ucraina e successivamente la Legione della Libertà della Russia, un gruppo composto principalmente da russi che difende l'Ucraina.

"Era un uomo con un forte senso di giustizia, quindi quando vedeva un'ingiustizia - una guerra, un'invasione, vite innocenti perse - sentiva l'obbligo di porvi rimedio", ha concluso Ponomarev.

La Legione della Libertà della Russia ha confermato l'impegno di Dadin nelle loro operazioni militari, ma non ha voluto discutere del suo stato e della sua posizione lunedì a causa delle operazioni militari in corso.

Più di un'organizzazione dei media russi indipendenti ha riferito la morte di Dadin domenica.

Attacchi aggiuntivi contro l'Ucraina durante la notte

La Russia ha continuato i suoi attacchi contro l'Ucraina durante la notte, causando quattro morti e almeno 25 feriti negli attacchi contro le regioni di Donetsk, Kharkiv, Kherson e Sumy, secondo le autorità ucraine.

L'Ucraina ha rivendicato l'abbattimento di 32 droni russi e due missili durante la notte e la mattina presto di lunedì.

Inoltre, l'Ucraina ha respinto un attacco con droni e missili contro la sua capitale lunedì. Si tratta del quarto attacco russo su Kyiv dall'inizio di ottobre, secondo Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città.

Nel frattempo, lo Stato Maggiore dell'Ucraina ha riferito di aver colpito un terminale offshore per l'olio in Crimea occupata dalla Russia, vicino a Feodosia.

Successivamente, Igor Tkachenko, il capo della città di Feodosia nominato dalla Russia, ha riconosciuto un incendio al terminale dell'olio, il più grande della Crimea. È stato dichiarato lo stato di emergenza a Feodosia a causa dell'incendio.

Questo rapporto è stato aiutato da Nathan Hodge di CNN.

