Un dipinto inaspettatamente costoso, scoperto in un'attico nel Maine, è stato venduto per 1,4 milioni di dollari.

Durante le ispezioni immobiliari, a volte entriamo alla cieca, senza sapere cosa scopriremo," ha dichiarato Veilleux, fondatore di Thomaston Place Auction Galleries, in una dichiarazione stampa. "La casa era piena di pezzi straordinari, ma è stato nel solaio, circondato da opere d'arte, che abbiamo scoperto questo ritratto eccezionale."

Il dipinto sembrava essere stato eseguito nello stile del maestro olandese Rembrandt - e un'etichetta sul retro della cornice suggeriva che fosse di sua mano. Il documento, che sembrava essere stato emesso dal Philadelphia Museum of Art, suggeriva anche che il dipinto era stato prestato al museo nel 1970.

Tuttavia, poco si sa sul ritratto e non è ampiamente riconosciuto dagli studiosi come appartenente all'opera di Rembrandt. Anche se la casa d'aste ha sostenuto che l'etichetta fosse autentica, il Philadelphia Museum of Art non ha confermato di aver preso in prestito il ritratto. (Un rappresentante del museo ha aggiunto, via e-mail, che "generalmente, un biglietto o un'etichetta non verificano automaticamente un'opera d'arte - sarebbe necessario ulteriore prove.")

Thomaston Place si è rifiutata di rivelare se hanno consultato un esperto di Rembrandt per l'attribuzione, ma hanno deciso di inserire il dipinto con una stima di soli $10,000 - $15,000. Il ritratto è stato descritto nei materiali della vendita come "ispirato a Rembrandt", il che indica che un dipinto è considerato una copia o un'imitazione dello stile di un artista noto, e non un'opera originale.

Tuttavia, non tutti erano convinti.

Dopo un'offerta iniziale di $32,500, che ha più che raddoppiato la stima massima, le offerte all'asta del fine settimana sono rapidamente salite alle cifre a sette zeri. Più di una dozzina di potenziali acquirenti, alcuni dei quali hanno partecipato via telefono dall'Europa, hanno partecipato alla vendita, secondo Thomaston Place. Tre offerenti telefonici sono rimasti fino a $900,000, prima che gli ultimi due alzassero il prezzo di vendita finale a $1.41 milioni.

La casa d'aste ritiene che questo sia il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte in una vendita nel Maine. E il prezzo suggerisce che numerosi collezionisti (compreso l'acquirente vincitore, identificato solo come un "collezionista privato europeo") credono che ci sia abbastanza possibilità che sia un vero Rembrandt da giustificare il rischio.

Non registrato nei documenti

Lo specialista di Rembrandt Gary Schwartz ha riferito che un potenziale acquirente aveva precedentemente cercato la sua opinione professionale sul ritratto del Maine. Consigliando il collezionista anonimo (che non era l'acquirente vincitore), ha suggerito loro di acquistarlo. L'esperto d'arte ha detto a CNN che ritiene ci sia una "probabilità estremamente alta" che il dipinto sia stato creato dal maestro olandese.

Mentre Schwartz ha sottolineato che è difficile fare un giudizio definitivo senza vedere il dipinto di persona, ha fatto notare un ritratto di Rembrandt straordinariamente simile, che ritrae una giovane donna con un cappello bianco, alla Academy of Fine Arts Vienna.

"La somiglianza... è così strabiliante che sono sconcertato dal fatto che le persone accettino l'uno e respingano l'altro", ha detto da casa sua nei Paesi Bassi, aggiungendo che non è sorpreso che qualcuno abbia pagato (più di) un milione di dollari all'asta."

Schwartz ha anche notato che il dipinto del Maine era stato incluso in un catalogo dell'opera di Rembrandt fino al 1969. Elencato con il titolo "Ritratto di una giovane ragazza", il dipinto è descritto come appartenente a un collezionista privato a Philadelphia, Pennsylvania.

although the catalog's author noted that the attribution to Rembrandt was "doubtful," Schwartz believes its inclusion is significant—and that the painting was simply overlooked, as it was in private hands and inaccessible to scholars.

“When paintings fall out of favor, they simply vanish into obscurity,” said Schwartz, who published a 2022 book arguing that another discounted painting, “Rembrandt in a Red Beret,” is actually a genuine self-portrait.

Art historian Volker Manuth, who authored publisher Taschen's 2019 monograph “Rembrandt: The Complete Paintings,” told CNN he was also approached by a potential buyer of the Maine portrait. He had only encountered it as a “poor black-and-white reproduction” in the aforementioned 1969 catalog, adding via email that he has “more doubts about the attribution to Rembrandt than not” (though he, too, stressed that attributions “should not be granted without a thorough investigation of the original painting”).

“The price paid... might indicate that someone has hopes that the cleaning of the rather dirty painting might transform it into a portrait with the characteristics assigned to Rembrandt,” concluded Manuth, who is an art history professor at Radboud University in the Netherlands. “This occurs more and more frequently. I would not be surprised to see the painting appear back on the market soon as ‘Rembrandt.'”

A un certo punto, il dipinto potrebbe valere molto più del suo prezzo di vendita iniziale a Thomaston Place, ma solo se il nuovo proprietario consente agli studiosi di esaminarlo da vicino.

"La situazione ideale sarebbe portare questo dipinto a Vienna, esporlo accanto a un ritratto simile e avviare un dialogo con alcuni analisti," ha suggerito Schwartz, aggiungendo poi. "Poiché è dipinto su una tavola, è possibile determinare l'età della tavola e spesso si scopre che lo stesso legno è stato utilizzato in altri dipinti dell'officina di Rembrandt."

"Nessuno dovrebbe emettere un giudizio finale senza condurre un'indagine approfondita dell'oggetto," ha messo in guardia Schwartz.

Lo stile del dipinto assomiglia molto al lavoro del maestro olandese Rembrandt, mostrando la tecnica distintiva del pittore nell'uso del pennello e della luce e dell'ombra.

