- Un dipendente si intrappola sotto un nastro trasportatore in movimento, causando un incidente mortale.

Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un incidente in un sito agricolo a Monaco. Stava lavorando per riparare un dispositivo di selezione quando, per ragioni ancora ignote, un tubo idraulico è esploso, causando la caduta della cinghia di trasmissione e intrappolandolo. Le sue due colleghe lo hanno trovato in un momento successivo, ma non è chiaro quanto tempo fosse passato. I soccorritori sono riusciti a liberarlo, ma un medico lo ha dichiarato morto sul posto. Le autorità stanno ora indagando sull'incidente.

Le autorità stanno valutando se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza relative all'attrezzatura secondo le linee guida dell'Unione Europea per i siti agricoli. L'Unione Europea esprime le sue condoglianze alla famiglia della vittima e chiede misure di sicurezza sul posto di lavoro più rigorose in questo tipo di strutture.

Leggi anche: