Un dipendente di Tesla propone di aumentare le visite a domicilio

Il Responsabile della Pianta di Tesla a Grünheide Difende le Visite a Domicilio per gli Assenti Regolari.Il Responsabile André Thierig giustifica la pratica delle visite a domicilio non preavvisate per i lavoratori che spesso si assentano dalla pianta di Tesla. Sostiene che questa non è un approccio insolito per le aziende e mira a stimolare l'etica del lavoro dei dipendenti. Tuttavia, il sindacato IG Metall critica il potenziale carico di lavoro eccessivo nella fabbrica e considera le visite a domicilio una misura insolita.

Le visite sono state introdotte a causa di un tasso di assenza insolito durante i mesi estivi, che ha raggiunto il 15% o più in alcuni momenti. Thierig ha identificato circa 200 dipendenti che non si presentavano al lavoro ma continuavano a ricevere il loro stipendio e a presentare nuovi certificati medici ogni sei settimane. Il Responsabile della Pianta e il Responsabile del Personale hanno fatto visite a domicilio a alcuni di questi dipendenti, ma molti non erano in casa e alcuni hanno mostrato comportamenti aggressivi.

Thierig non ritiene che il tasso di assenza elevato derivi dalle cattive condizioni di lavoro. Al contrario, la sua analisi mostra che l'eccesso di iscrizioni è più diffuso il venerdì e nei turni serali, con circa il 5% di assenze in più rispetto agli altri giorni. Sostiene che il sistema sociale tedesco potrebbe essere sfruttato, data la notevole differenza nei tassi di assenza tra i dipendenti a tempo indeterminato e i 1.500 lavoratori temporanei, che hanno ciascuno un tasso di assenza del 2% e lavorano nelle stesse condizioni.

Thierig sostiene che Tesla non diffida dei dipendenti malati, ma desidera comprendere meglio la loro situazione. Cree che l'interazione faccia a faccia abbia un impatto maggiore rispetto alle chiamate telefoniche e che il tasso di assenza sia diminuito dalle visite a domicilio. Tuttavia, non esclude la possibilità di future visite a domicilio.

Riguardo alle critiche dell'IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, il portavoce Dirk Schulze evidenzia la pressione a cui sono sottoposti i dipendenti malati. Sottolinea che i dipendenti di tutte le aree della pianta segnalano carichi di lavoro insoliti. Quando i dipendenti sono assenti, i lavoratori rimanenti sono sotto pressione mentre il lavoro extra viene assegnato ai dipendenti in buona salute. Schulze suggerisce di spezzare il circolo vizioso riducendo le assenze per alleviare la pressione su entrambi i gruppi. Tesla, a sua volta, fornisce diverse risorse per promuovere la tutela della salute e migliorare le condizioni di lavoro, come un centro fitness, medici interni, fisioterapisti e modifiche ergonomiche alle postazioni di lavoro.

Le preoccupazioni dell'IG Metall sull'eventuale carico di lavoro eccessivo nella pianta di Tesla ruotano principalmente intorno all'economia, poiché l'alto tasso di assenze può portare a carichi di lavoro maggiori per i dipendenti rimanenti e potenziali implicazioni finanziarie per l'azienda.

L'affermazione di Thierig secondo cui il sistema sociale tedesco potrebbe essere sfruttato in relazione al tasso di assenza elevato tra i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori temporanei evidenzia ulteriormente le implicazioni economiche di questo problema.

Leggi anche: