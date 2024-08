Un dipendente di servizio a Erfurt sottoposto a spruzzatura di sostanze rosse

A un evento ad Erfurt durante le elezioni in Turingia, il fondatore di BSW Sahra Wagenknecht ha incontrato un incidente inaspettato che l'ha costretta a lasciare temporaneamente il palco. È stata colpita da uno spray di liquido rosso e da un leggero colpo. Un sospetto è stato rapidamente catturato e rimosso dal personale di sicurezza. L'evento è ripreso poco dopo l'incidente, che è avvenuto subito dopo il discorso di Wagenknecht.

Secondo i sondaggi di Infratest, Forschungsgruppe Wahlen e Insa, BSW si colloca al terzo posto in Turingia con probabilità comprese tra il 17% e il 20%. Nonostante La Sinistra mantenga ancora valori a due cifre nello stato, il Ministro Presidente Bodo Ramelow è al comando. Le principali preoccupazioni tra gli elettori sono l'immigrazione, la sicurezza e l'istruzione. Wagenknecht ha criticato la "naïve" politica dei rifugiati dopo l'attacco al festival popolare di Solingen, considerandola una fonte di violenza incontrollabile.

In Sassonia, BSW si colloca al terzo posto con il 11% al 15%, confermando la posizione dietro la CDU e l'AfD. L'SPD, i Verdi e il FDP sono significativamente indietro. La formazione di entrambi i governi di Erfurt e Dresda è prevista essere un compito difficile, con potenziali maggioranze insufficienti per la CDU per governare da sola in Sassonia e richiedere il sostegno di BSW per farlo senza l'AfD.

In Turingia, una coalizione CDU-BSW-SPD rimane una possibilità matematica, mentre una maggioranza per la CDU in Sassonia dipende dalla partecipazione di BSW, a meno che l'AfD non sia inclusa nel governo.

Di recente, Wagenknecht ha reso chiaro che cerca di formare un governo, ma solo in condizioni di significativi cambiamenti politici. Si preoccupa del fatto che gli elettori di BSW potrebbero sentirsi delusi se non ci fossero cambiamenti reali. Le sue condizioni insolite vanno oltre la politica statale, coinvolgendo trattative tra Russia e Ucraina per concludere il conflitto. In modo sorprendente, Wagenknecht stessa intende guidare il partito federale nelle trattative della coalizione.

BSW sta anche facendo campagna su due questioni non legate allo stato: l'aumento del salario minimo e l'agevolazione fiscale per le persone con pensioni modeste.

