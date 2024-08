- Un dipendente della compagnia di sicurezza aggredito e ferito.

Un dipendente di una società di sicurezza è stato aggredito e gravemente ferito da due sconosciuti in un'area festival di Frontenhausen (distretto di Dingolfing-Landau). L'uomo di 59 anni è stato portato in clinica con diverse fratture facciali, hanno detto le autorità. L'uomo stava lavorando come vigilante durante un evento nell'area del festival.

I sospetti sono entrati nell'area del festival domenica mattina presto e hanno rubato una scatola contenente gettoni e una somma di denaro a tre cifre. Dopo circa mezz'ora, un veicolo ha lasciato l'area del festival. Secondo le autorità, non si può escludere che la coppia sia stata disturbata dal dipendente e lo abbia aggredito di conseguenza.

La polizia criminale ha preso in carico le indagini per sospetto tentato omicidio e ora spera in dichiarazioni di testimoni.

Le indagini sull'aggressione nell'area del festival del distretto di Dingolfing-Landau sono condotte dalla polizia criminale, che sospetta che l'aggressione possa essere legata alla coppia disturbata durante il tentativo di furto. L'incidente si è verificato nel distretto di Dingolfing-Landau, dove si teneva un festival.

Leggi anche: