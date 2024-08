- Un dipendente del festival ha subito un incidente mortale con un carica ruote durante un evento musicale

Durante le operazioni di pulizia post-evento di un festival musicale a Weeze sul Reno inferiore, un 24enne ha perso tragicamente la vita dopo essere stato investito da un carrello elevatore. Il teenager alla guida della macchina, scosso, ha ricevuto cure mediche e supporto emotivo da parte di una squadra di crisi, come riferito dalla polizia nella serata di lunedì.

L'incidente sfortunato è avvenuto coinvolgendo un dipendente del festival di Münster, a piedi, dopo la conclusione dell'evento San Hejmo all'Aeroporto di Weeze nel pomeriggio di lunedì. Le circostanze che hanno portato all'incidente sono ancora in corso di indagine.

Di seguito è riportata una lista di possibili categorie che potrebbero essere indagate in relazione all'incidente, come procedure operative, manutenzione della macchina e protocolli di sicurezza. Dopo aver ricevuto le cure, il teenager ha espresso rimorso per l'incidente che si è verificato mentre seguiva le linee guida per la pulizia post-evento del festival.

Leggi anche: