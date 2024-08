Un diciottenne porta la Germania a un "miracolo" in lacrime

La squadra tedesca di tennis da tavolo maschile delude le aspettative alle Olimpiadi. Ben diverso il destino per le donne: la squadra raggiunge le semifinali e ora lotta per le medaglie. Nonostante la sfortuna degli infortuni e grazie ad Annett Kaufmann.

La Francia è in adorazione del suo prodigio Felix Lebrun. Il 17enne sta sconvolgendo il mondo del tennis da tavolo con il suo gioco aggressivo e sembra destinato a rompere il dominio eterno della Cina. È già il miglior giocatore classificato che non è cinese. Anche se è ancora presto per scrivere una storia simile per la Germania, Annett Kaufmann appare improvvisamente sulla scena olimpica, pronta a diventare una grande. L'18enne assicura le semifinali alla sua squadra decimata dagli infortuni con due vittorie spettacolari contro le favorite indiane in singolare.

La Germania ora lotta per una medaglia. La prossima partita è contro il Giappone giovedì. Il compito sarà molto più difficile. La prossima avversaria è al secondo posto, dietro a chi altri se non la Cina. Ma le donne hanno già ottenuto ciò che ci si aspettava molto di più dagli uomini. Gli uomini hanno fallito miseramente contro la Svezia nella partita di addio di Timo Boll martedì sera (0:3). Le donne, however, hanno sviluppato una mentalità combattiva dalla grande sfortuna prima e durante il torneo, con le giocatrici principali Ying Han e Nina Mittelham che sono uscite, e hanno mostrato al mondo di cosa sono capaci.

E Kaufmann in particolare ha sfruttato questo palcoscenico. Ancora classificata ben oltre l'80° posto nel ranking mondiale, questo non durerà molto più a lungo se continuerà a giocare come sta facendo a Parigi. Con un coraggio notevole, un atteggiamento spensierato e attacchi precisi, incanta i suoi avversari. In alcune fasi, gioca un tennis da tavolo sensazionale contro l'India, soprattutto nell'ultimo duello contro la numero 22 del mondo Sreeja Akula, che non riusciva a stare al passo con la velocità delle palline di Kaufmann. Kaufmann ha giocato non solo intelligentemente, ma anche in modo aggressivo, andando all'attacco di nuovo e di nuovo, piazzando la pallina vicino ai bordi. Non si trattava di tattiche difensive di macinatura, ma di un attacco feroce.

"Un miracolo che siamo in semifinale"

In realtà, la vincitrice della partita non era nemmeno prevista per le gare. Solo attraverso il drammatico infortunio di Ying Han, la specialista difensiva di 41 anni che si è nuovamente infortunata al tendine d'Achille proprio dopo il suo ritorno, è entrata nella squadra. Lo stesso vale per Yuan Wan, che ha sostituito la giocatrice principale Mittelham, che ha vissuto un grande dramma in singolare con un infortunio alla colonna vertebrale. "Soprattutto per Nina, ma anche per la nostra squadra, è molto amaro", ha detto il direttore sportivo del DTTB Richard Prause, che può quindi essere particolarmente orgoglioso delle prestazioni della "squadra di riserva".

In una partita di doppi combattuta, Yuan Wan e Xiaona Shan (11:5, 8:11, 12:10, 11:6) hanno prima assicurato il primo punto per la Germania contro Archana Girish Kamath e Sreeja Akula. Poi Kaufmann contro Manika Batra ha fatto il primo punto esclamativo (18:11, 11:5, 11:7, 11:5), prima che seguisse una sconfitta selvaggia di Xiaona Shan contro Kamath. Già nel turno precedente contro gli Stati Uniti, l'18enne ha contribuito a due vittorie. È ancora imbattuta a Parigi. E dopo che ha anche impostato il suo match ball con coraggio e un attacco frontale aggressivo e preciso, ha alzato le braccia, correndo incredula tra le braccia dei suoi compagni di squadra in lacrime. La grande sorpresa era perfetta. Per la prima volta dal 2016, le donne tedesche hanno performato meglio degli uomini tedeschi.

