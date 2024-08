- Un diciottenne condannato per aver ucciso la sua ex ragazza.

Un 18enne dovrà scontare 11 anni di carcere per aver ucciso la sua ex fidanzata 18enne in una scuola a St. Leon-Rot vicino a Heidelberg. La camera ha condannato il giovane per omicidio e lesioni personali, come annunciato da un portavoce.

