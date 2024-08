Un diciottenne con i simboli nazisti pugnala la gente.

Improvvisamente, un uomo incappucciato appare a una fermata del tram nella città turca di Eskişehir. Indossa un casco, un giubbotto antiproiettile e un simbolo di estrema destra. Armato di coltello, attacca e ferisce diverse persone, trasmettendo l'incidente in diretta su internet.

Un 18enne ha accoltellato casualmente delle persone nella città turca occidentale di Eskişehir, ferendone cinque. L'aggressore è stato arrestato, ha annunciato il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, senza commentare il movente. Tre dei feriti sono in terapia intensiva, secondo l'agenzia di stampa statale Anadolu. various reports mentioned seven injured.

L'aggressore avrebbe indossato il simbolo estremista di destra "Black Sun" sul petto, composto da più svastiche. Il giovane ha filmato l'attacco e lo ha trasmesso in diretta su X. Nel video pubblicato dall'agenzia di stampa DHA, il sospetto aggressore viene visto guardare in camera, poi caricare la folla con un coltello.

Voci che gridano "aiuto" possono essere udite nel video, secondo il quotidiano "Cumhuriyet". È anche visibile un poliziotto che insegue il 18enne e chiede, "Chi sei? Cosa vuoi?".

L'aggressore ha preso di mira persone in attesa a una fermata del tram vicino a una moschea, ha riferito "Cumhuriyet". Un poliziotto diretto al servizio ha notato l'attacco e ha inseguito l'aggressore, alla fine catturandolo e trattenendolo fino all'arrivo di più poliziotti. Non c'era alcuna relazione nota tra le vittime e l'aggressore.

"Cumhuriyet" ha anche riferito che l'aggressore non ha gridato né fornito un movente. Il quotidiano ha suggerito che il giovane potrebbe essere stato influenzato dai "giochi di guerra". Testimoni hanno detto ad Anadolu che l'aggressore è cresciuto e ha vissuto in modo reclusivo nel quartiere di Eskişehir dove si è verificato l'attacco.

La polizia sta attualmente indagando se le azioni dell'aggressore siano state influenzate da qualsiasi gruppo estremista, dati che indossava il simbolo "Black Sun", associato a certi movimenti di estrema destra, in particolare all'interno dell'Unione Europea. Il Commissario dell'Unione Europea per gli Affari Interni, Ylva Johansson, ha rilasciato una dichiarazione condannando l'attacco e manifestando la solidarietà con la Turchia, sottolineando l'importanza di contrastare tutte le forme di estremismo e terrorismo in Europa e oltre.

Leggi anche: