Un diario può aiutarti a fare un uso migliore dei tuoi sogni

"'I sogni sono solo sogni', dice un proverbio. Ma un ricercatore dei sogni la pensa diversamente. Consiglia di documentare i propri sogni quotidianamente per aiutare a elaborare le esperienze significative. Ma come si tiene un diario dei sogni?

Che si tratti di assurdità su voli o di essere bloccati in un esame di matematica, i nostri sogni hanno più o meno a che fare con la vita reale. Possono essere scatenati da eventi o problemi che ci riguardano quando siamo svegli - aiutandoci a elaborare emozioni come la paura, lo stress, la confusione e la vulnerabilità, dice la psicologa e ricercatrice dei sogni americana Kelly Bulkeley in un articolo per Psychology Today.

Consiglia di tenere un diario dei sogni per capire e addirittura utilizzare questi processi emotivi profondi. I sogni possono anche avere una funzione ispiratrice, dice. In crisi, certi sogni potrebbero spostare l'attenzione dalle minacce alle nostre capacità per il cambiamento creativo, l'adattamento e la nuova crescita: "Queste capacità possono, per esempio, apparire in un semplice sogno dove si scopre una nuova stanza in una casa".

Annotando i propri sogni, si possono rileggere, notare i pattern, confrontarli con le esperienze reali e perhaps capire meglio se stessi. Si possono acquistare diari dei sogni speciali, ma un quaderno o un blocco serviranno.

Come tenere un diario dei sogni

Per trarre il massimo dal tuo diario dei sogni, Bulkeley consiglia: Metti un blocco per appunti e una penna o il tuo telefono con un'app di riconoscimento vocale accanto al letto. Dovrebbe essere facile registrare il sogno subito dopo il risveglio.

Idealmente, ogni annotazione dovrebbe includere la data, dove hai dormito, l'ora in cui ti sei addormentato, l'ora in cui ti sei svegliato e un giudizio sulla qualità del sonno - buona, media o scarsa. Questo è utile perché le condizioni del sonno possono influire sui sogni. E "se non riesci a ricordare alcun sogno di quella notte, hai almeno raccolto alcune informazioni utili sul tuo sonno".

Un'altra cosa: Se scrivi i tuoi sogni per la prima volta al mattino, la tua scrittura potrebbe essere disordinata. Quindi, è consigliabile ricopiare gli appunti in modo ordinato a mano o al computer. Dopotutto, vorrai poter rileggere i tuoi sogni per trarne il massimo.

L'atto di documentare regolarmente i propri sogni può favorire la crescita personale, poiché l'educazione sui nostri sogni può essere illuminante. Ad esempio, analizzare i pattern nei sogni potrebbe rivelare pensieri o sentimenti inconsci.

Inoltre, considera il tuo diario dei sogni come uno strumento essenziale per migliorare la consapevolezza di sé attraverso l'educazione che fornisce sulla tua mente subconscia.

