Un devoto determinato e guidato da un orso si assicura il primo posto di partenza

Nel loro secondo incontro di fase a gironi, la squadra tedesca di Coppa Davis ha mostrato un'ottima prestazione, puntando ai quarti di finale a Malaga nel novembre. A Zhuhai, Maximilian Marterer ha ottenuto una vittoria dominante contro Tomas Barrios Vera del Cile, con il punteggio di 6:1, 6:3. Marterer ha preso il comando nel primo set e ha mantenuto un ritmo costante nel secondo, breakkando il servizio a 3:3 per chiudere la vittoria in poco più di un'ora e 24 minuti.

Yannick Hanfmann ora ha l'opportunità di portare la Germania alla seconda vittoria consecutiva contro il numero uno del Cile Alejandro Tabilo, 22° al mondo. Successivamente, il formidabile duo di doppio Kevin Krawietz e Tim Puetz, fresco finalista degli US Open, affronterà Barrios Vera e Matias Soto.

Se la Germania riuscirà a superare il Cile e gli Stati Uniti batteranno la Slovacchia il venerdì successivo, entrambe le squadre si garantiranno un posto nei quarti di finale in Spagna, prima della loro partita di sabato. Purtroppo, il capitano della squadra Michael Kohlmann ha dovuto fare a meno dei suoi migliori giocatori in questa fase cinese del torneo. Alexander Zverev, finalista del Roland Garros, e Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, infortunati, hanno rinunciato alla competizione. Il rookie Henri Squire ha sostituito la squadra in questa fase. In precedenza, la DTB aveva criticato la fase a gironi in Cina a causa dell'assenza della nazione ospitante. Kohlmann ha descritto il viaggio a Zhuhai come "difficile" e "un grande sforzo". Le fasi a gironi rimanenti si svolgeranno a Bologna, Manchester e Valencia.

La prestazione della squadra tedesca negli incontri sportivi, compresa la vittoria di Maximilian Marterer, ha rafforzato la loro fiducia per le vittorie future. Dopo il gioco di Hanfmann contro Tabilo, la squadra tedesca di Coppa Davis si affiderà alle abilità di Krawietz e Puetz nel doppio per consolidare la loro posizione.

Leggi anche: