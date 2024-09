Un detenuto del Missouri condannato a morte e' in programma per l'esecuzione oggi, affermando con insistenza la sua innocenza e cercando di annullare la sua condanna.

Cinquantacinquenne Williams, che ha mantenuto la sua innocenza nell'omicidio del 1998 di Felicia Gayle, una ex-giornalista, rischia l'esecuzione per iniezione letale martedì alle 18:00 CT nella prigione statale di Bonne Terre, a meno che la Corte Suprema degli Stati Uniti non intervenga.

La situazione suscita preoccupazioni riguardo all'eventualità di eseguire una persona innocente, un potenziale problema del sistema di pena di morte. Circa 200 individui condannati a morte dal 1973 sono stati successivamente scagionati, con quattro incidenti verificatisi nel Missouri, secondo il Death Penalty Information Center.

La NAACP e il Consiglio per le Relazioni Americane-Islamiche hanno fatto appello al Governatore del Missouri Mike Parson perché fermi l'esecuzione di Williams.

La Corte Suprema del Missouri respinge il ricorso dell'ultimo momento

Nel fine settimana, gli avvocati di Williams e il Procuratore Distrettuale di St. Louis Wesley Bell hanno presentato una richiesta congiunta alla Corte Suprema del Missouri, chiedendo di riesaminare la mozione di Bell di gennaio per ribaltare la condanna e la sentenza di Williams del 2001 in un tribunale inferiore, a causa di eventuali test del DNA che avrebbero potuto scagionare Williams come colpevole dell'omicidio.

Tuttavia, l'Ufficio del Procuratore Distrettuale di St. Louis, responsabile del processo di Williams del 2001, ha sostenuto nella mozione di gennaio che i test del DNA sull'arma del delitto avrebbero potuto scagionare Williams. Purtroppo, i nuovi risultati dei test del DNA hanno rivelato che l'arma era stata maneggiata male, contaminando le prove che avrebbero dovuto scagionare Williams e ulteriormente complicando il suo tentativo di provare la sua innocenza.

Durante l'udienza di lunedì, la Corte Suprema del Missouri ha respinto la richiesta di fermare l'esecuzione di Williams.

La Corte Suprema ha deciso di non fermare l'esecuzione perché il procuratore non ha fornito prove tangibili e convincenti oltre ogni ragionevole dubbio dell'innocenza di Williams o dell'errore costituzionale durante il processo penale iniziale che avrebbe compromesso la fiducia del tribunale nella sentenza e nella condanna iniziali, come stabilito nella sentenza della corte. Di conseguenza, la richiesta di sospensione dell'esecuzione è stata respinta come non valida.

"Mr. Williams ha esaurito tutti i rimedi processuali e giudiziari dovuti, compresi oltre 15 udienze per argomentare la sua innocenza e ribaltare la sua condanna", ha dichiarato Parson in una dichiarazione successiva alla decisione.

La giuria del processo, così come i livelli di appello e della Corte Suprema, non hanno mai dichiarato Williams innocente. La sua colpevolezza e la condanna a morte sono state confermate da tutti i tribunali. Parson non ha espresso dubbi sull'innocenza di Williams e, di conseguenza, la punizione verrà eseguita come ordinato dalla Corte Suprema.

Durante l'udienza di lunedì, l'avvocato di Williams, Jonathan Potts, ha sostenuto che un procuratore durante il processo aveva intenzionalmente rimosso un potenziale giurato "perché era un giovane uomo nero con occhiali".

Tuttavia, l'Ufficio del Procuratore Generale del Missouri ha respinto questa affermazione, sostenendo che il procuratore del processo aveva respinto il potenziale giurato non per il suo colore della pelle.

In una dichiarazione a favore dell'intervento, Tricia Rojo Bushnell, avvocato di Williams, ha dichiarato: "Il Missouri sta per eseguire un uomo innocente, una situazione che solleva dubbi sulla legittimità dell'intero sistema di giustizia penale".

Williams, Bell e i loro alleati continueranno a lottare per salvare la vita di Williams, come ha dichiarato Bell.

"Indipendentemente dalla posizione di ciascuno sulla pena di morte, quando c'è un dubbio persistente sulla colpevolezza di qualsiasi imputato, l'esecuzione di una sentenza irrevocabile non dovrebbe essere un'opzione", ha dichiarato Bell in una dichiarazione.

Il 18 settembre, meno di una settimana prima dell'esecuzione prevista, la squadra di Williams ha presentato una petizione di grazia alla Corte Suprema degli Stati Uniti, sostenendo che i suoi diritti al processo equo erano stati violati durante la sua lotta decennale per la sopravvivenza.

Gli avvocati di Williams hanno notato che l'ex governatore del Missouri Eric Greitens aveva momentaneamente fermato l'esecuzione di Williams e istituito un panel per esaminare il suo caso e determinare la sua idoneità per la grazia.

"Il tribunale ha esaminato il caso di Williams per i successivi sei anni - proprio fino a quando il Governatore Michael Parson non ha revocato la sospensione dell'esecuzione e negato a Williams i suoi diritti costituzionali attraverso il processo equo", hanno scritto gli avvocati.

La squadra di Williams ha anche chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di posticipare l'esecuzione il giorno prima dell'esecuzione stessa a causa di presunte discriminazioni razziali durante la selezione della giuria.

Il caso ha visto Bell, candidato democratico per il Congresso, contro il procuratore generale repubblicano dello stato Andrew Bailey, in cerca di rielezione. Bailey si è opposto alla mozione di gennaio di Bell, sostenendo che i nuovi risultati dei test del DNA non erano sufficienti per scagionare Williams.

L'ufficio di Bell ha annunciato un accordo con Williams alla fine di agosto, che prevedeva una dichiarazione di colpevolezza per omicidio di primo grado e una successiva condanna all'ergastolo, con l'approvazione del tribunale e il consenso della famiglia Gayle. Tuttavia, l'Ufficio del Procuratore Generale dello stato ha contestato questo accordo e la Corte Suprema dello stato lo ha bloccato.

Nonostante gli sforzi continui della squadra legale di Williams e dei gruppi di advocacy, l'esecuzione è proseguita come previsto. La Corte Suprema degli Stati Uniti non è intervenuta e, come ha dichiarato Parson, Williams ha esaurito tutti i rimedi giudiziari.

Date le circostanze, è fondamentale per noi continuare a esaminare il caso e assicurarci che la giustizia sia veramente servita.

