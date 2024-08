Un detenuto che è fuggito dalla polizia in Mississippi si è ritrovato in un ristorante a Chicago, vicino alla sede della Convenzione Nazionale Democratica, secondo i funzionari delle forze dell'ordine.

Ancora in corso," ha dichiarato il vice capo Justin Smith dell'ufficio dello sceriffo della contea di DeSoto nel Mississippi durante una conferenza stampa di martedì.

Il fuggiasco di 30 anni, Joshua Zimmerman, si trova attualmente nel ristorante senza civili in pericolo, ha menzionato Smith.

Zimmerman è riuscito a fuggire dal tribunale situato nella parte nord-ovest del Mississippi, a circa 25 miglia a sud di Memphis, il 14 giugno. Tuttavia, non è chiaro come sia finito a Chicago, ha rivelato Smith.

Ricercato per omicidio, fuga e rapina a mano armata, secondo il Servizio dei Marshal degli Stati Uniti, Zimmerman è il soggetto in questione.

L'ufficio dello sceriffo è stato informato dai Marshal martedì che Zimmerman era stato avvistato in un ristorante e si era barricato all'interno dell'edificio, ha aggiunto Smith.

Un video di CNN affiliate WBBM mostra la squadra SWAT del dipartimento di polizia di Chicago sulla scena.

CNN ha contattato il Servizio dei Marshal per un commento.

L'ufficio dello sceriffo spera di catturare Zimmerman e di riportarlo nel Mississippi per facilitare un interrogatorio riguardo alla sua fuga, ha dichiarato Smith.

L'ufficio dello sceriffo sta attivamente lavorando per catturare Zimmerman e riportarlo nel Mississippi, in collaborazione con il Servizio dei Marshal degli Stati Uniti in questa operazione.

Despite Zimmerman currently being in Chicago, our primary focus remains on ensuring his safe return to our jurisdiction, which is ultimately for the benefit of us all.

