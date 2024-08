- Un deposito di munizioni russo cede alle fiamme dopo un attacco di droni.

Secondo fonti ucraine riportate dai media, sembra che sia stato colpito un potenziale magazzino di armi nelle vicinanze di Voronezh. Il luogo era un deposito situato vicino a Ostrogoshsk, a circa 100 chilometri a sud di Voronezh, come indicato dal sito indipendente Astra. Anche se non è stato esplicitamente confermato come un magazzino di armi, il governatore Alexander Gusev ha dichiarato uno stato di crisi in tre insediamenti vicini a causa delle conseguenze di un incendio e dell'esplosione di materiali esplosivi. Due donne hanno riportato ferite negli esplosioni, una delle quali è stata ricoverata in ospedale. In totale, sono state evacuate 200 persone. Inoltre, altre due persone sono state ferite negli attacchi dei droni nella regione confinante di Belgorod, secondo i resoconti ufficiali.

Al contrario, il Ministero della Difesa russo ha riconosciuto solo l'intercettazione di un totale di sette droni, cinque a Voronezh, uno a Belgorod e un altro a Bryansk. Non sono state fornite informazioni sulla eventuale danno successivo.

Dal lato russo, si segnala un presunto massiccio attacco con missili ucraini all'isola del Serpente nel Mar Nero. Quattro missili cruise X-22 hanno якобы colpito l'isola, mentre bombe guidate sono state sganciate nella regione di Kherson. Tuttavia, non ci sono informazioni disponibili sui danni risultanti.

L'isola del Serpente ha un'importanza strategica significativa per il controllo della parte occidentale del Mar Nero. La Russia è riuscita a conquistarla all'inizio del conflitto, ma in seguito ha dovuto ritirarsi.

