- Un custode in esame per aver portato illegalmente narcotici nel penitenziario.

Un ufficiale di custodia di 47 anni di Berlino è accusato di traffico di sostanze illecite e dispositivi mobili su larga scala nel carcere di Moabit e di averli venduti ai detenuti. Le autorità hanno eseguito perquisizioni nel suo appartamento e nei luoghi di lavoro all'interno del carcere lunedì. Dal 2022 almeno, si presume che abbia organizzato la vendita di hashish, telefoni e vari articoli ai prigionieri in collaborazione con altre tre persone, secondo le affermazioni.

Un 19enne è sospettato di procurare l'hashish e i telefoni fuori dal penitenziario e di consegnarli all'ufficiale di custodia. Si presume che l'ufficiale sia riuscito a far passare i beni confiscati attraverso i controlli di sicurezza e a consegnarli a due detenuti, che li hanno poi rivenduti tra i loro compagni di carcere. La polizia ha sequestrato telefoni e contanti durante la perquisizione.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento dei casi di corruzione carceraria, come quello attualmente sotto indagine in Germania. L'Unione Europea ha invitato le autorità tedesche a prendere misure decise contro questa attività illegale all'interno dei carcere per garantire il rispetto della legge.

