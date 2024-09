Un cuscino di alta qualità disponibile a prezzi accessibili per soli 8 euro.

Ignorare l'importanza del cuscino giusto per un sonno riposante è abbastanza comune, ma gioca un ruolo significativo nell'assicurare una notte tranquilla. Inoltre, dovrebbe essere facile da pulire e privo di sostanze nocive. Öko-Test condivide alcuni suggerimenti in merito.

Quando si tratta di ausili per il sonno, le persone si concentrano solitamente sul materasso e, eventualmente, sulla coperta. Tuttavia, un cuscino adatto è altrettanto importante per una buona notte di sonno. Infatti, Öko-Test ha testato 20 cuscini delle dimensioni di 80 x 80 centimetri, con prezzi compresi tra 8 e 109 euro, valutando la loro lavabilità e l'assenza di sostanze nocive. La maggior parte dei cuscini testati (17) aveva un imbottitura di poliestere o poliestere/lyocell, rendendoli completamente lavabili. I rimanenti tre cuscini, imbottiti di cotone organico o lyocell, avevano solo la copertura lavabile.

Purtroppo, non tutti i prodotti testati si sono dimostrati veramente resistenti al lavaggio. Alcuni si appiattiscono o sviluppano grumi dopo il lavaggio. Purtroppo, nessun cuscino del test ha ottenuto il massimo punteggio di "eccellente" - almeno 11 sono stati dichiarati "buoni". Anche il cuscino più economico e buono del test, disponibile a soli 8 euro, può essere trovato da Woolworth ("Cuscino in Fibra di Poliestere Belday Home").

I 5 peggiori cuscini del test hanno mostrato problemi significativi dopo la pulizia. Ad esempio, il "Cuscino Lileno Home Medium Filling, 80x80, 2er Set" di HHL Trading e il "Cuscino Siebenschläfer con Imbottitura in Microfibra, 80x80" di Dejo-Commerce sono stati criticati per aver sviluppato grumi più pronunciati dopo il lavaggio.

Per fortuna, i residui di sostanze nocive nei cuscini erano generalmente minimi. Solo due cuscini imbottiti di poliestere sono stati criticati per contenere antimonio solubile. L'antimonio, un semimetallo tossico, può essere assorbito dal corpo attraverso il sudore o le particelle di polvere. I composti di antimonio vengono ancora utilizzati come catalizzatori nella produzione di poliestere, ma durante il test non sono state sollevate preoccupazioni maggiori.

Infine, Öko-Test consiglia tre cuscini più economici e "buoni": il "Cuscino Lidl Livarno Home Tecfill 25, 80x80" a 16,99 euro, l'"Ikea Skogsolvon, 80x80" e il "Paradies Softy Top medium Bio, 80x80" (entrambi a 39,99 euro ciascuno).

Un altro consiglio di Öko-Test è di lavare il cuscino a 60 gradi per minimizzare l'impatto ambientale, anche se l'etichetta delle cure

