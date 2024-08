Un criminale "estremamente pericoloso" fugge in libertà

Allerta urgente della polizia: Un criminale condannato fugge dai suoi custodi durante una gita supervisionata nella Bassa Baviera. L'uomo, condannato per omicidio, è considerato "estremamente pericoloso". In caso di avvistamento, chiamare subito il 110.

Un criminale condannato di 24 anni è fuggito dai suoi due custodi durante una gita supervisionata nella Bassa Baviera. L'uomo, che era detenuto nell'ospedale distrettuale di Mainkofen a Deggendorf, è stato descritto come "estremamente pericoloso", secondo la polizia. Il sospetto, un cittadino somalo, era uscito con due membri del personale dell'ospedale a Plattling quando è fuggito. La polizia ha avvertito di non avvicinarsi o offrire un passaggio all'uomo, ma di contattare subito la polizia al numero di emergenza 110. Il sospetto è descritto come alto circa 170 cm, snello, con capelli e occhi neri. Indossava un completo da ginnastica grigio scuro e un berretto verde quando è stato visto l'ultima volta.

Secondo il quotidiano Bild, l'uomo avrebbe ucciso un altro residente in un rifugio per senzatetto tre anni fa, accoltellandolo 111 volte e decapitandolo. Si dice che l'uomo credesse che l'altro uomo fosse posseduto dai demoni che voleva uccidere.

A causa della sua precedente condanna per un caso brutale di omicidio e omicidio colposo, il fuggiasco è considerato una minaccia seria per la sicurezza pubblica. In caso di avvistamento o se si ha qualsiasi informazione sulla sua posizione, contattare subito la polizia al numero di emergenza 110.

