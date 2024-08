- Un criminale della Renania settentrionale-Westfalia, in procinto di essere espulso, sale su un aereo diretto in Afghanistan.

Per la prima volta in tre anni dopo la presa del potere dei talebani, un volo di espulsione dalla Germania all'Afghanistan è decollato. Tra i passeggeri c'era un criminale del Nord Reno-Westfalia, come rivelato da un rappresentante del ministero della rifugiati NRW. Questa persona è stata considerata "idonea per l'espulsione" e catturata direttamente da una prigione, dove aveva scontato una condanna per incendio doloso.

Il ministero dell'Interno della Sassonia ha dichiarato che l'aereo è decollato dall'aeroporto di Lipsia/Halle venerdì mattina, come precedentemente riportato dal "Spiegel".

Il "Spiegel" ha anche confermato alla dpa che il jet affittato dalla Qatar Airways è decollato da Lipsia alle 6:56, diretto a Kabul. A bordo del Boeing 787 c'erano 28 criminali afghani, trasferiti a Lipsia da diversi stati federali. Questa operazione è stata principalmente organizzata dal Ministero federale dell'Interno.

La Germania non ha relazioni diplomatiche con i talebani al potere a Kabul. Dopo l'incidente di accoltellamento avvenuto a Mannheim a fine maggio, il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha annunciato la ripresa dell'espulsione di grossi criminali e minacce terroristiche verso l'Afghanistan, nonché la Siria.

Il Ministero federale dell'Interno ha preso in carico l'organizzazione di questa operazione, con l'obiettivo di espellere 28 criminali afghani dalla Germania. Al loro arrivo a Kabul, questi individui saranno sottoposti alla giustizia dei talebani, poiché la Germania ha sospeso le relazioni diplomatiche.

