- Un cowboy determinato e solitario nel nuovo western di Kevin Costner.

La perseveranza è la chiave. Per circa tre decenni, Costner ha desiderato creare un western, ma nessun finanziatore era interessato. Il progetto, una serie di quattro parti intitolata "Horizon", dura 12 ore e Costner ora lo sta producendo da solo. Ha corso un rischio finanziario significativo, probabilmente rinunciando anche al suo ruolo di spicco nella popolare serie western "Yellowstone" per farlo accadere.

"Vuoi sapere se sono perseverante?"

Perché un attore rinomato rischierebbe la sua fortuna personale in un progetto in cui nessun investitore ha creduto e potrebbe abbandonare il suo amato ruolo in "Yellowstone"? Durante un'intervista con dpa, Costner pone una domanda in risposta. "Vuoi sapere se sono perseverante?" E senza dubbio, Costner è perseverante. Inoltre, è profondamente impegnato nella sua visione.

"Non perdo la speranza in ciò che credo sia un'idea valida", spiega. "Quindi, se incontro o sviluppo qualcosa che credo sia buono, non mi arrendo mai, anche se non è di moda, anche se non è la forma di film più popolare."

Il concetto di "Horizon"

Allora, cosa ispira "Horizon"? Il film è strutturato come una rappresentazione storica del selvaggio west. Costner mira a ritrarre l'ampia gamma di individui che hanno contribuito a plasmare gli Stati Uniti come li conosciamo oggi. "Quella è la storia americana, racchiusa in un film divertente", è la sua descrizione.

La prima parte, ambientata all'inizio della Guerra Civile nel 1861 nel Nuovo Messico, racconta la storia dei coloni bianchi che si spostano sulle terre degli Apache mentre viaggiano verso ovest. Gli Apache resistono a questa invasione. Vengono presentate diverse storyline e un vasto ensemble di personaggi.

Kevin Costner come il Silenzioso Fuorilegge

Costner interpreta il solitario cowboy Hayes Ellison. È un recluso che cerca la solitudine, ma continua ad essere attirato nei conflitti. Casualmente, Costner ha avuto questo ruolo nei suoi sogni per così tanto tempo che ha anche chiamato suo figlio di 15 anni Hayes Costner.

Sienna Miller interpreta anche un ruolo di spicco. Interpreta una pioniera amorevole che segue il marito nel "insediamento Horizon" e cresce i suoi figli da sola dopo un brutale attacco dei nativi.

Riguardo alla popolazione indigena nella prima parte di "Horizon", diversi critici hanno criticato la loro rappresentazione principalmente come aggressori. C'è del vero in questo, soprattutto considerando gli sforzi di Costner per evitare stereotipi sui nativi nel suo esordio alla regia del 1990 "Balla con i lupi".

Pertanto, è probabile che il ruolo della popolazione indigena, compresi gli attori Owen Crow Shoe e Tatanka Means, si evolverà nei successivi tre parti di "Horizon".

"Horizon" contro "Balla con i lupi"

"Balla con i lupi" ha vinto sette Oscar nel 1991. È naturale confrontarlo con "Horizon", ma le somiglianze sono difficili da trovare. Anche se "Horizon" condivide la stessa epoca e presenta paesaggi mozzafiato, non ruota intorno alla personale storia di un protagonista. Invece, sembra che Costner stia riprendendo i temi e i personaggi classici del western in "Horizon". Compariranno gruppi di coloni, nativi, soldati, cowboy, fuorilegge e prostitute. Il primo duello non è lontano.

È prematuro giudicare sulla base della prima parte di "Horizon". Molte idee sono accennate ma non completamente esplorate. È quasi come se il film fosse solo un'introduzione a ciò che ancora deve arrivare.

Visivamente, "Horizon" è già accattivante. La storia è accompagnata da immagini mozzafiato: montagne tabulari, rocce rosse, fiumi e campi infinito sono catturati in splendidi panorami.

È evidente fin dall'inizio: Costner adora il genere western. Prima di "Horizon", ha diretto l'ultimo western "Open Range" (2003). E ovviamente, "Yellowstone": dal 2018, Costner ha interpretato un ruolo di spicco nella serie western acclamata dalla critica di Taylor Sheridan. Dopo alcuni film più piccoli, il progetto ha aiutato il ritorno di Costner. I fan hanno adorato la sua interpretazione del famigliare patriarca apparentemente tossico ma stranamente amabile.

Addio a "Yellowstone"

Ma ora sta dicendo addio al suo ruolo in "Yellowstone" come proprietario del ranch John Dutton. In un video Instagram di giugno, Costner ha annunciato che non sarebbe tornato a "Yellowstone", promuovendo anche il suo nuovo film. Certamente, il grande successo di "Yellowstone" aiuta Costner a promuovere il suo progetto western.

"Io sentivo che questo apparteneva a un teatro", dice Costner in un'intervista, esprimendo la sua passione per il suo progetto. "È per questo che ero determinato a crearlo. Credo che sia altamente originale e coinvolgente a livello emotivo."

Sembra che Costner sia indifferente alla ricezione di "Horizon". Dopo il suo straordinario successo con "Balla con i lupi" e i leggendari ruoli in "Gli intoccabili", "Il guardiano del corpo" o recentemente "Yellowstone", il vincitore dell'Oscar non ha più nulla da dimostrare. Sta semplicemente seguendo il suo cuore.

