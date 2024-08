- Un corridore ha avuto un incidente mortale con un veicolo.

Un corridore è deceduto a causa di ferite mortali dopo essere stato investito da un veicolo a Coburg. Secondo le autorità, un uomo di 71 anni ha improvvisamente perso il controllo della sua auto nel tardo pomeriggio di un giovedì, finendo sulla corsia pedonale e urtando una donna di 54 anni.

La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e ha successivamente ceduto alle ferite durante la notte, come confermato da un rappresentante della polizia. Le autorità stanno ora indagando sulla causa dell'incidente in collaborazione con un esperto.

L'uomo di 71 anni stava guidando un'auto quando ha perso il controllo. Il veicolo è finito sulla corsia pedonale, causando l'incidente sfortunato.

