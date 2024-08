- Un corpo trovato sul marciapiede a Brema.

Residenti hanno scoperto un corpo su un marciapiede a Bremen-Woltmershausen durante la notte. La vittima era un uomo, hanno confermato le autorità. La sua identità e le circostanze della sua morte rimangono ignote. L'uomo è stato dichiarato morto sulla scena.

I residenti hanno allertato i servizi di emergenza intorno alle 3:00 del mattino, che hanno isolato la zona e allestito schermi per garantire la privacy. L'uomo non presentava ferite visibili esteriormente, hanno aggiunto le autorità. Non è ancora chiaro se fosse una vittima di un crimine o se sia morto a causa di una malattia.

I servizi di emergenza sono stati contattati immediatamente a causa della scoperta insolita, poiché i residenti credevano che si stesse verificando una situazione di emergenza. La polizia ha consigliato alla popolazione di evitare la zona fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni.

