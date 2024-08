- Un contributo finanziario significativo di un milione di dollari è stato destinato alla costruzione di un progetto di idrogeno a Francoforte

Finanziamento sostanzioso per un progetto sull'idrogeno nella Media Franconia: il Ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha approvato un accordo di finanziamento del valore di 72,5 milioni di euro per Hydrogenious LOHC Technologies con sede a Erlangen. Il governo tedesco coprirà il 70% della spesa, mentre la Baviera contribuirà con il restante 30%.

L'azienda intende utilizzare questi fondi per costruire una struttura in Baviera per la distribuzione di idrogeno liquido. Il progetto, denominato "Green Hydrogen @ Blue Danube", mira a fornire fino a 1.800 tonnellate di idrogeno all'anno a partire dal 2028 alle imprese industriali della regione del Danubio. Il luogo esatto della struttura non è ancora stato deciso.

Habeck ha elogiato la struttura innovativa sviluppata da Hydrogenious LOHC Technologies, apprezzando le molteplici applicazioni della tecnologia LOHC.

I portatori organici liquidi di idrogeno (LOHC) sono un modo per legare l'idrogeno a un liquido per un migliore stoccaggio e trasporto. Hydrogenious LOHC Technologies utilizza l'olio non infiammabile benziltoluolo a tale scopo.

L'azienda afferma che questo metodo consente di legare l'idrogeno al liquido a temperature più basse rispetto, ad esempio, all'ammoniaca utilizzata in altri metodi. Inoltre, la gestione del benziltoluolo è più sicura rispetto all'ammoniaca. L'olio può essere trasportato tramite camion, treni o navi.

Oltre alle strutture per la distribuzione di idrogeno liquido, l'azienda si concentra anche sullo sviluppo di soluzioni di stoccaggio dell'idrogeno e collabora con i partner per ideare soluzioni per il trasporto e l'utilizzo della tecnologia LOHC nel settore della mobilità.

L'obiettivo del progetto è utilizzare i fondi per migliorare il clima riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, poiché la struttura fornirà idrogeno annualmente. Grazie alle opzioni di trasporto più sicure offerte dai Portatori Organici Liquidi di Idrogeno, il clima trarrà beneficio dalle emissioni ridotte durante il trasporto.

Leggi anche: