- Un contrabbandiere catturato con sette cani al confine.

Le autorità hanno liberato sette cani, trasportati illegalmente, a un posto di blocco vicino al confine con la Repubblica Ceca nella regione dell'Alto Palatinato. Questi cuccioli sono stati trovati nello spazio di carico di un autocarro vicino a Furth im Wald, come hanno rivelato le autorità. I documenti per questi animali erano tutti falsi e mancavano anche i documenti necessari per il trasporto commerciale di animali domestici.

L'ufficio veterinario ha esaminato questi animali dopo aver superato il posto di blocco di un sabato e sono stati subsequently trasferiti in rifugi per animali. I referti medici hanno rivelato che non c'erano ferite o malattie tra questi animali.

I tre occupanti dell'autocarro, di 35, 38 e 51 anni, ora rischiano accuse relative alla violazione della Legge sulla tutela degli animali e della Legge sul trasporto degli animali. Il trio serbo è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione.

Durante le indagini successive all'incidente, è stato scoperto che il trasporto dei cani era legato a violazioni nelle aree delle norme di trasporto e delle telecomunicazioni. L'assenza di documenti necessari per il trasporto commerciale di animali domestici suggeriva una comunicazione e una coordinazione insufficienti tra l'autocarro e le autorità competenti.

