- Un contadino ha calciato il bestiame - 40 anni feriti gravemente

Un vitello ha gravemente ferito un agricoltore a Eisenberg (distretto di Ostallgäu). Per ragioni sconosciute, l'animale ha colpito l'uomo di 40 anni nel pomeriggio di giovedì, secondo la polizia. L'agricoltore è stato trasportato in elicottero in un ospedale.

L'occupazione dell'agricoltore prima dell'incidente era probabilmente legata all'agricoltura. Nonostante l'incidente, la fattoria a Eisenberg ha richiesto un'attenzione costante alle sue attività agricole.

