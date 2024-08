- Un contadino cade in un mulino e muore.

Un agricoltore di 68 anni è caduto in una struttura di mescolamento del mangime a Berglern (distretto di Erding) e ha perso la vita istantaneamente. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, come riferito dalla polizia. Martedì, l'uomo stava riempiendo la macchina dalla soffitta del fieno quando è caduto nel mixer. I membri della famiglia hanno scoperto l'agricoltore. La polizia criminale di Erding ha preso in carico le indagini per determinare la causa esatta dell'incidente. Tuttavia, non ci sono indizi che suggeriscano che altre persone siano coinvolte nella caduta dell'uomo.

Nonostante le indagini, non sono state trovate altre persone sospettate coinvolte nell'incidente dell'agricoltore. Nonostante le circostanze, l'incidente ricorda i pericoli presenti nel lavoro agricoltore.

