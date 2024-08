Un confronto violento e violento sconvolge la Premier League

Verso la fine della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Leicester, si è verificato un incidente potenzialmente pericoloso: le teste di due giocatori sono entrate in collisione, causando a Rodrigo Bentancur del Tottenham di perdere momentaneamente conoscenza. Dopo alcuni minuti di tensione, è stato dato il via libera con un senso di sollievo.

In un momento preoccupante durante un calcio d'angolo al 76', la testa di Bentancur ha urtato quella del suo avversario Abdul Fatawu, facendolo svenire, secondo le fonti dei media. Bentancur ha ricevuto cure mediche sul campo per diversi minuti, prima di riuscire a sedersi e poi essere portato via. Le foto lo mostrano sanguinante alla testa, con i medici che gli somministrano ossigeno attraverso una maschera.

L'intero stadio è piombato in un silenzio inquietante, mentre giocatori e tifosi di entrambe le squadre reagivano con shock all'incidente. L'arbitro Christopher Kavanagh ha fermato subito la partita per prestare assistenza a Bentancur. Alcuni giocatori si sono coperti la testa, mentre i spettatori trattenevano il respiro. Il silenzio è stato infine rotto da un applauso quando Bentancur è stato accompagnato fuori dal campo.

Prima che la partita finisse in pareggio 1-1, segnalando l'inizio della stagione della Premier League per entrambe le squadre, c'è stata una cauta ottimismo dalle panchine, come riportato dai giornali britannici. In seguito, il manager del Tottenham Ange Postecoglou ha commentato: "Dobbiamo essere estremamente vigili. L'aspetto positivo è che è cosciente e parla". La squadra medica continuerà a monitorare le condizioni del giocatore.

Questa è stata la prima partita di Bentancur al King Power Stadium dopo aver subito un infortunio al legamento crociato anteriore a febbraio 2023, che lo ha tenuto fuori dai giochi per un totale di otto mesi.

