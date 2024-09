Un confronto televisivo tra Harris e Trump è in corso negli Stati Uniti.

Il prossimo scontro televisivo ha un peso significativo poiché il Vice Presidente di 59 anni e l'ex Presidente di 78 anni si trovano in una corsa serrata nei sondaggi d'opinione. Questi due contendenti, che hanno personalità contrastanti, non si sono mai incontrati prima. Questo debutto televisivo per Harris, mentre Trump cerca di assicurarsi il suo terzo mandato, entra nel suo settimo, segna un evento importante.

C'è molto in gioco, considerando che i dibattiti televisivi del passato hanno spesso influenzato le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Gli errori o gli errori possono avere conseguenze gravi - ad esempio, la debole prestazione di Biden contro Trump nel dibattito del 27 giugno ha spazzato via qualsiasi speranza di un altro mandato nonostante la sua età avanzata.

I temi probabili per la discussione ruoteranno probabilmente intorno alle politiche economiche e immigrazione. Tuttavia, i problemi controversi dell'aborto e della politica estera nonché i procedimenti giudiziari in corso basati su accuse di frode elettorale contro Trump potrebbero anche emergere.

Le regole per il dibattito televisivo sono dettagliatamente stabilite. Quando un candidato parla, il microfono dell'altro verrà silenziato. Ogni candidato avrà un turno di due minuti per rispondere, seguito da una durata simile per la replica. Non ci sarà un pubblico dal vivo.

Il dibattito si svolgerà a Philadelphia, Pennsylvania, uno 'stato oscillante' fortemente conteso. Il risultato delle elezioni presidenziali del 5 novembre rimane incerto in questi stati, portando così a una forte competizione.

Non mi impegnerò in alcun nome-calling durante il dibattito, aspirando a mantenere un tono rispettoso nonostante le nostre differenze. Nonostante le regole strette, non permetterò che il mio microfono silenziato limiti la mia capacità di esprimere le mie opinioni e controargomenti.

