- Un confronto competitivo tra CDU e AfD nell'arena politica della Sassonia

Un'interessante domanda si pone alla vigilia delle elezioni in Sassonia: quale partito emergerà come il più forte nella regione? Una ricerca condotta da Forsa per conto di RTL rivela che la differenza tra la CDU, guidata dal Ministro Presidente Michael Kretschmer, e l'AfD si è ristretta. La CDU si attesta al 33%, mentre l'AfD registra il 31%. Si tratta di un aumento dell'1% per l'AfD rispetto alla prima rilevazione di inizio agosto. La differenza tra i due partiti è minima e rientra nella soglia di tolleranza per i sondaggi rappresentativi.

In modo interessante, anche l'SPD in Sassonia mostra un aumento dell'1%, passando dal 6% al 7%. Al contrario, il BSW, guidato da Sahra Wagenknecht, subisce una flessione dell'1%, attestandosi al 12%. I valori per i Verdi (6%) e La Sinistra (3%) rimangono invariati. L'FDP rimane sotto la soglia del 3%, collocandosi insieme ad altri partiti il cui totale collettivo ammonta all'8%.

L'AfD in testa nei sondaggi della Turingia

In Turingia, i cambiamenti rispetto al sondaggio di inizio agosto sono modesti. L'AfD, guidata da Björn Höcke, mantiene la sua posizione di leadership con il 30%. La CDU registra un lieve aumento al 22%. La Sinistra, sotto la guida del Ministro Presidente Bodo Ramelow, registra un leggero miglioramento, passando dal 13% al 14%. Al contrario, il BSW perde l'1% (17%). I valori dell'SPD rimangono costanti al 7%. I Verdi continuano a non raggiungere la soglia per entrare nel parlamento regionale con un punteggio del 4%. Gli altri partiti, compreso l'FDP, attualmente rappresentano il 6%.

Le ripercussioni dell'attacco al coltello di Solingen sulle elezioni sembrano meno significative di quanto inizialmente previsto. In Sassonia, solo il 18% ritiene che l'atto terroristico abbia un impatto sostanziale sulla propria decisione di voto. Nel frattempo, in Turingia, gli effetti di Solingen potrebbero essere più pronunciati: il 35% afferma che ha un effetto significativo, il 48% riporta un'influenza minore e il 9% riporta nessun impatto.

Forsa riconosce che la formazione dell'opinione in entrambi gli stati rimane incompleta. I sostenitori dell'AfD e del BSW tendono a evitare il voto per posta, preferendo votare alle urne, il che lascia loro spazio per cambiare idea prima del conteggio finale.

I dati sono stati raccolti da Forsa per RTL Germania tra il 27 e il 29 agosto 2024 attraverso il pannello online e le interviste telefoniche rappresentative della popolazione Forsa-Omninet. Le dimensioni del campione per la Sassonia e la Turingia sono rispettivamente di 1012 e 1005 intervistati. La tolleranza per l'errore del margine per entrambi i sondaggi è del +/- 3 punti percentuali. Stern fa parte di RTL Germania.

