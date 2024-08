- Un concorrente non europeo si assicura la seconda fila nel campionato olimpico

Alla fine, loro mancava la forza necessaria: in un'altra finale a distanza di una settimana, la coppia di pallavolisti Nils Ehlers e Clemens Wickler non è riuscita a conquistare una vittoria significativa. Un giorno dopo la vittoria di Svenja Müller e Cinja Tillmann, i medagliati d'argento olimpici hanno subito una sconfitta per 21:17, 20:22, 5:15 contro i lettoni Martins Plavins e Kristians Fokerots nella finale dell'Aia. Il doppio successo tedesco non si è materializzato e gli uomini tedeschi devono continuare ad aspettare il loro primo titolo europeo dal 2012, quando i campioni olimpici Julius Brink e Jonas Reckermann hanno trionfato a Scheveningen.

Ehlers e Wickler avevano perso la finale olimpica contro David Ahman/Jonatan Hellvig dalla Svezia otto giorni prima. A differenza dei svedesi e dei norvegesi medaglia di bronzo Anders Mol e Christian Sørum, la coppia tedesca ha affrontato la sfida di partecipare al campionato continentale subito dopo le Olimpiadi.

La stanchezza di Ehlers e Wickler è stata evidente nelle semifinali olandesi, circa cinque ore prima della finale. Nonostante una partita combattuta, i 30enni Ehlers e il suo compagno di un anno più giovane Wickler sono usciti vittoriosi contro gli italiani Samuele Cottava e Paolo Nicolai 18:21, 21:17, 16:14. Cottava e Nicolai hanno poi perso contro la coppia olandese Steven van de Velde e Matthew Immers nella finale per il bronzo.

"Quella è stata una partita incredibilmente serrata", ha dichiarato Wickler dopo le semifinali. "Ci hanno messo sotto pressione. Poteva andare in qualsiasi modo. Sono felice che possiamo festeggiare un'altra finale." Tuttavia, la celebrazione del titolo non si è materializzata.

A differenza di Ehlers e Wickler, Svenja Müller e Cinja Tillmann hanno celebrato il loro più grande successo dopo aver vinto il bronzo ai campionati del mondo del 2022. La coppia, che si allena a Hamburg come Ehlers e Wickler, ha conquistato il primo titolo europeo femminile tedesco dal 2015, quando Nadja Glenzke e Julia Großner lo hanno vinto a Jurmala, in Lettonia. Nella finale, hanno superato la coppia italiana Valentina Gottardi e Marta Menegatti 21:17, 21:18.

"È fantastico, non potrei essere più felice", ha dichiarato la 23enne Svenja Müller dopo la vittoria finale. "Siamo rimaste concentrate sulla nostra strategia, punto per punto." La 33enne Cinja Tillmann ha elogiato la sua giovane compagna, con cui lavora dal 2020. "Sono impressionata da come Svenja gestisce i grandi tornei alla sua giovane età e sopporta la pressione", ha detto.

La migliore coppia femminile tedesca ha perso solo un set durante il torneo europeo. Hanno anche vendicato la loro sconfitta ai quarti di finale olimpici a Parigi, battendo le campionesse europee Tina Graudina e Anastaija Samoilova 18:21, 21:13, 15:13 negli

Leggi anche: