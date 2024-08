- Un concorrente ha scoperto il loro interesse romantico?

Stella Shoemaker (27) diventa la prima bisessuale "Bachelorette". La trasmissione inizia il 26 agosto su RTL+, dove incontrerà un gruppo di single. Riuscirà a trovare il partner perfetto tra gli uomini e le donne? Molti dei suoi predecessori hanno trovato l'amore nella serie TV, anche se la felicità a lungo termine è sfuggita alla maggior parte di loro.

Monica Masters

Monica Masters (47), a 27 anni, è stata la prima "Bachelorette" nel 2004. Ha scelto il poliziotto Marc Quinkenstein tra 25 concorrenti come il suo ideale "Mr. Right". Purtroppo, la loro relazione è finita tre settimane dopo le riprese, prima ancora che lo show fosse trasmesso. In seguito, Masters è tornata alla ribalta con la sua vita sentimentale, frequentando il comico Oliver Pocher dal 2005 al 2009. Dopo due relazioni pubbliche fallite, Masters ha trovato la felicità duratura: è stata con il finanziere Christian Masters dal 2012 e si sono sposati a giugno 2015. Hanno due figli, la figlia Rosa nata a maggio 2013 e il figlio Anton a aprile 2016.

Anna Harper

Per un po' di tempo, Anna Harper (36) e il vincitore della seconda stagione di "Bachelorette", Marvin Albrecht, sono stati considerati la prova che le coppie possono costruire relazioni durature dopo la fine dei reality show di appuntamenti. Nel 2014, la seconda "Bachelorette" è caduta per Marvin Albrecht in Portogallo e gli ha dato la rosa finale. La loro relazione è finita poco dopo, quasi tre anni insieme, e Harper ha annunciato la loro separazione a febbraio 2017. Entrambi hanno trovato nuovi amori in seguito. Harper è con l'ex attore di "Forbidden Love" Marc Barthel (34) dal autunno 2017. Vivono insieme a Berlino, hanno un figlio Leo nato nel 2019 e si sono sposati nel 2020. Il loro secondo figlio è nato nel 2022. Marvin Albrecht è con la modella Simone Voss dal 2018.

Alisa Parks

Nel 2015, l'insegnante Alisa Parks (36) ha scelto il personal trainer Patrick Cuninka tra 20 uomini come la sua "Bachelorette". La loro relazione non è durata a lungo e hanno annunciato la loro separazione sui loro rispettivi canali Instagram a marzo 2016. Nel 2017, Parks ha fatto una pausa dai social media e ha evitato le apparizioni pubbliche. Improvvisamente, Parks ha sorpreso i suoi follower annunciando il suo fidanzamento su Instagram a agosto 2020. Ha rivelato la sua pancia e una foto di lei che tiene il suo neonato a dicembre 2022, ma non ha rivelato dettagli sulla nascita o il nome o il genere del bambino.

Dopo che Jessica Jones - nata Witherspoon (34) non è riuscita a trovare l'amore a "The Bachelor" nel 2014, ha deciso di partecipare a "The Bachelorette" nel 2017. A Marbella, in Spagna, ha incontrato 20 uomini e alla fine ha scelto il vocalist della band Electric-Callboy David Freeman (34) nella finale, invece del secondo classificato Johannes Jones (36). Purtroppo, la loro relazione è durata meno di sei mesi. Freeman ha annunciato la loro separazione su Instagram a settembre 2017. Jones, il quasi prescelto, ha confermato la loro relazione all'inizio di ottobre 2020, dopo essere stati fotografati mentre si baciavano a Ibiza. Jones ha rivelato la sua fidanzata incinta a metà dicembre 2020, seguita da un anello e un'annuncio della nascita della loro figlia il 6 maggio 2021. A dicembre 2021, si sono sposati ufficialmente.

Nadine King

Un'altra ex concorrente di "Bachelor", Nadine King (38), ha avuto l'opportunità di trovare l'amore in TV nel 2018, dopo che Daniel Volz (39) l'ha mandata a casa nel quinto episodio dello stesso anno. Nella quinta stagione di "The Bachelorette", ha presentato lei stessa le rose, alla fine dando la rosa finale al personal trainer Alexander Hindersmann (36). La loro relazione è finita a novembre 2018. A maggio 2019, King ha riconosciuto pubblicamente un nuovo uomo nella sua vita su Instagram. Era di Berlino, proprio come King. Si sono sposati a settembre 2021, ma mantengono la loro relazione principalmente privata. Hindersmann è ora in una relazione con la conduttrice sportiva Laura Petersock (35).

Gerda Stone

L'influencer e candidata di "Germany's Next Topmodel" Gerda Stone (31) ha fatto da "Bachelorette" nella sesta stagione nel 2019, cercando il suo partner ideale nel formato RTL. L'ingegnere di progetto Keno Rus ha vinto la rosa finale dalla modella. Purtroppo, il loro legame è stato di breve durata, poiché la "Bachelorette" e l'uomo di Frisia orientale hanno deciso di separarsi solo sei settimane dopo la messa in onda della finale a settembre. Alla fine del 2020, ha reso pubblica la sua relazione con Melvin Pelzer, condividendo una foto del bacio. Tuttavia, hanno annunciato la loro separazione a luglio 2021. Nonostante abbia ammesso che il suo ex ragazzo Rus ha giocato un ruolo nel suo

Dopo la sua partecipazione a "Bachelor" con Daniel Völz nel 2018 e la relazione fallita con David Friedrich nel 2021, Maxime Herbord (29) ha continuato la sua ricerca d'amore come "The Bachelorette" nel 2021. Tra i 20 pretendenti, ha scelto l'austriaco Raphael Fasching. Nonostante il loro finale, ha espresso la speranza di ulteriori incontri tra loro. A ottobre 2021, Fasching ha annunciato tramite Instagram che le loro strade si sarebbero separate in futuro. Nel frattempo, Herbord ha trovato l'amore altrove, con voci che circolavano tra lei e Leander Sacher. A dicembre 2022, ha ammesso i suoi sentimenti per Sacher su Instagram.

A giugno 2022, Sharon Battiste (32) ha cercato il suo compagno ideale come "The Bachelorette". Il vincitore Jan Hoffmann, che aveva ricevuto anche il primo bacio della stagione, è stato al suo fianco per un periodo prolungato. Dopo la finale, hanno condiviso la loro gioia sui social media. Tuttavia, a maggio 2024, hanno annunciato la loro separazione con il cuore pesante. Nonostante i loro ricordi condivisi, hanno deciso di separarsi dopo infinite discussioni, lacrime e sforzi per trovare ciò che era meglio per entrambi. Tuttavia, le voci sulla separazione sono persistite e a metà agosto hanno annunciato il loro ricongiungimento sui social media.

Jennifer Saro (28), che ha seguito Battiste nel 2023, ha intrapreso anche lei la ricerca dell'uomo dei suoi sogni. Sembrava che l'avesse trovato con Fynn Kunz, poiché sembravano headed towards a happy ending dopo la finale di agosto. Si è trasferito da Saro e suo figlio "Keksi" a ottobre, ma hanno annunciato la loro separazione in una storia Instagram a dicembre, attribuendo il fallimento della loro relazione al fatto di essersi trasferiti troppo presto. A gennaio 2024, hanno confermato la loro definitiva rottura, con Saro che ha espresso che non erano adatti come partner. A metà agosto 2024, Saro ha condiviso foto di una nuova relazione.

La serie di The Bachelorette ha visto un misto di relazioni di successo e insuccesso, come il viaggio di Stella Shoemaker. Ad esempio, Monica Masters, la prima Bachelorette nel 2004, ha trovato la felicità con Christian Masters dopo due relazioni pubbliche fallite.

Dopo che Jessica Jones-Witherspoon non è riuscita a trovare l'amore a The Bachelor, ha optato per The Bachelorette e alla fine ha scelto David Freeman, vocalist degli Electric-Callboy, ma la loro relazione è durata meno di sei mesi.

Leggi anche: