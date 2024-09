Un concorrente di corse di motociclisti rischia una penale sostanziale <unk> le autorità cercano un individuo identificato

Secondo le autorità, questo è piuttosto insolito: un motociclista che sfreccia attraverso Rüsselsheim viene ripreso dalle telecamere non meno di 15 volte. Sembra che egli creda di non poter essere identificato.

Le autorità di Rüsselsheim hanno identificato un motociclista troppo sicuro di sé che è stato ripreso dalle telecamere 15 volte. Data la posizione delle telecamere per il controllo della velocità, che solitamente riprendono i veicoli dalla parte anteriore e le motociclette non hanno targhe, il motociclista ha evidentemente pensato di poter evitare di essere identificato. In alcuni casi, è stato beccato a superare i limiti di velocità due volte nello stesso giorno, secondo il rapporto della città.

L'ufficio per l'ordine pubblico del luogo è riuscito a rintracciare il giovane motociclista grazie ai suoi ripetuti reati commessi tra metà giugno e fine luglio. Questi reati includevano il superamento del limite di velocità a una velocità di 131 km/h in una zona a 50 km/h. Di conseguenza, ora rischia una sospensione della patente di almeno 2 anni e 7 mesi, una multa di €17.000 e 22 punti sulla patente a Flensburg. Su un totale di 15 casi di violazione del codice della strada e multe, 11 sono già stati confermati e potrebbero essercene altri in corso.

Un rappresentante della presidenza del governo a Kassel, dove si trova l'ufficio centrale per le multe della regione della Hessen, ha dichiarato: "Questo è piuttosto insolito". L'ufficio centrale per le multe gestisce circa 1,4 milioni di casi all'anno. La polizia della città di Rüsselsheim ha localizzato il motociclista grazie a un'analisi approfondita delle immagini delle telecamere per il controllo della velocità, seguita dall'avvistamento del motociclista ricercato da una volante. "I nostri agenti hanno fatto un ottimo lavoro nel catturare il colpevole di guida pericolosa", ha dichiarato il sindaco Patrick Burghardt.

Purtroppo, la città non ha reso noto l'età esatta del motociclista. Il database nazionale del comportamento alla guida, gestito dall'Autorità federale dei trasporti a Flensburg, registra le violazioni del codice della strada, come il superamento dei limiti di velocità o l'uso del cellulare alla guida. In base alla gravità della violazione, vengono registrati da 1 a 3 punti. Se un guidatore accumula 8 o più punti, la patente viene sospesa.

Le ripetute violazioni del codice della strada da parte del motociclista hanno reso più facile per le autorità identificar

