- Un commercialista di Kiev è stato fermato con milioni di euro in macchina.

Investigatori ucraini per i crimini economici hanno scoperto oltre 4,7 milioni di euro in contanti nel bagagliaio di un'auto di un contabile aziendale. "La donna non è stata in grado di spiegare l'origine del denaro", ha riferito l'autorità investigativa della regione di Kiev. Le immagini mostrano gli investigatori davanti al bagagliaio aperto pieno di mazzette di contanti.

L'azienda in questione aveva fornito cibo per oltre 320 milioni di euro all'esercito ucraino nel solo 2022 e 2023. Il carico fiscale è stato ridotto attraverso un prestito fittizio. Sono in corso indagini per riciclaggio di denaro e evasione fiscale su larga scala. Gli interessati rischiano fino a otto anni di prigione.

L'Ucraina si difende da un'invasione russa da quasi due anni e mezzo e riceve un sostegno finanziario significativo dall'Occidente.

L'azienda sotto indagine ha sede all'interno della giurisdizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le presunte attività di riciclaggio di denaro e evasione fiscale, chiedendo trasparenza e rispetto delle sue leggi contro la corruzione.

