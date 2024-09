Disney ha violato gli obblighi di buona fede dell'FCC chiedendo a qualsiasi accordo di licenza che DIRECTV rinunci a qualsiasi disputa legale riguardante le pratiche antitrust passate, presenti o future di Disney, come ad esempio le sue persistenti richieste di bundle e quote di mercato minime, come dichiarato da un portavoce di DIRECTV a CNN nella giornata di domenica.

Nella causa di 10 pagine menzionata, DIRECTV sostiene che le discussioni sono giunte a un punto morto a causa dell'insistenza di Disney nell'imporre requisiti di bundle e penetrazione minima del mercato, che un giudice federale del distretto di New York ha precedentemente determinato essere illegali, antitrust e dannosi per i consumatori nel contesto della 'Venu' joint venture.

Il 16 agosto, un giudice federale ha temporaneamente bloccato il lancio di Venu Sports, un progetto congiunto di streaming sportivo di Disney, Fox Corporation e Warner Bros. Discovery, a seguito di una causa intentata da Fubo, un servizio di streaming sportivo. Warner Bros. Discovery è la casa madre di CNN.

Più di 11 milioni di abbonati sono stati colpiti dal ritiro di Disney delle sue stazioni ABC, ESPN e altri network via cavo dalla lineup di DIRECTV la scorsa settimana. Questo blackout ha preceduto eventi significativi come il dibattito presidenziale su ABC tra Kamala Harris e Donald Trump, i turni finali del torneo di tennis US Open e l'inizio della stagione NFL. ESPN detiene i diritti di trasmissione di "Monday Night Football", che sarà quindi inaccessibile per gli abbonati DIRECTV a meno che non si raggiunga un accordo.

Un portavoce di Disney ha comunicato a CNN domenica: "Stiamo continuando le nostre trattative con DIRECTV per ripristinare l'accesso al nostro contenuto il prima possibile. Invitiamo DIRECTV a cessare le tattiche diversive e a concentrarsi invece sulla priorità dei loro clienti, concludendo un accordo che consenta ai loro abbonati di vedere la nostra emozionante programmazione sportiva, news e intrattenimento in arrivo, a partire dal ritorno di 'Monday Night Football'."

Gli abbonati DIRECTV sono stati privati delle stazioni locali ABC di proprietà e gestite da Disney in sei grandi mercati dei media - New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Houston e San Francisco - oltre ai mercati più piccoli di Fresno, in California, e Raleigh, nella Carolina del Nord.

La partita inaugurale di "Monday Night Football" vede i New York Jets contro i San Francisco 49ers. Nel 2023, il primo "Monday Night Football" game, uno scontro tra i Buffalo Bills e i Jets, ha attirato 22,64 milioni di spettatori, il suo pubblico più alto dall'era ESPN, iniziata nel 2006.

Il blackout comprende la collezione di canali ESPN, Disney Channel, Disney Jr., FX e National Geographic.

Liam Reilly di CNN ha contribuito a questo report.

Nelle trattative in corso tra Disney e DIRECTV, Disney esorta urgentemente DIRECTV a concludere un accordo, consentendo agli abbonati di riprendere la visione della vasta gamma di programmi sportivi, di notizie e di intrattenimento di Disney, come "Monday Night Football". La disputa commerciale tra le due entità ha portato al fatto che il contenuto di Disney non è disponibile su DIRECTV in diversi grandi mercati, influenzando milioni di abbonati.

Leggi anche: