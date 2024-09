Un collegamento scoperto tra una fazione neonazista e le forze dell'ordine della Turingia.

L'inchiesta della procura di Gera ha portato all'incriminazione di diversi poliziotti della Turingia per aver presumibilmente condiviso informazioni riservate con il gruppo neonazista "Knockout 51". Il capo della procura Thomas Riebel ha confermato questo al portale di notizie t-online. Dieci individui sono stati identificati come sospetti, con diversi poliziotti assolti dalla metà di luglio, portando ad ulteriori aggiunte alla lista. Al momento, sono in corso procedimenti contro cinque poliziotti in servizio e uno ex, che è stato rimosso dal servizio e ancora accusato di far parte del gruppo. La procura ha rifiutato di fornire dettagli sui nuovi sospetti.

Documenti governativi riservati sono ritenuti rilevanti anche in procedimenti correlati condotti dalla Procura generale federale contro sospetti sostenitori del gruppo, secondo t-online. La Corte federale ha apparentemente stabilito che almeno un sospetto ha condiviso i risultati delle indagini basati su conversazioni intercettate. A metà luglio, gli investigatori hanno sequestrato dispositivi di archiviazione durante una perquisizione per esaminare i registri delle chat.

Seminare paura per anni

A luglio, la Camera di sicurezza dello Stato del Tribunale regionale superiore di Jena ha condannato quattro individui come membri del gruppo di estrema destra "Knockout 51" a diversi anni di prigione. Tuttavia, la Procura generale federale ha presentato appello alla Corte federale contro la sentenza. Il rappresentante dell'autorità di pubblica accusa ha richiesto pene significativamente più severe per gli uomini, sostenendo che "Knockout 51" è non solo un'organizzazione criminale, ma anche terroristica. La corte ha respinto questa valutazione.

Le indagini e i testimoni del processo hanno rivelato che gli uomini condannati avevano seminato la paura a Eisenach per anni, eseguendo attacchi contro avversari politici e poliziotti, alcuni dei quali hanno subito gravi ferite. In particolare, i presunti stretti legami del gruppo con i poliziotti, descritti dai sospetti come "amici" o "buoni contatti" nelle conversazioni intercettate, sono stati degni di nota. Nel rapporto del 2022 dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia, "Knockout 51" viene descritto come un'organizzazione "violenta, neonazista con obiettivi antidemocratici".

Le accuse contro i poliziotti suscitano preoccupazioni per la tutela della Costituzione, garantendo che i principi della Costituzione non vengano compromessi da comportamenti scorretti. L'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia ha identificato "Knockout 51" come un'organizzazione "violenta, neonazista con obiettivi antidemocratici", sottolineando l'importanza di proteggere i civili da simili minacce.

