Un collare di diamanti straordinario, indossato a due incoronazioni britanniche, arriva all'asta.

Approssimativamente 300 carati di peso, questo manufatto del 18° secolo, che si ritiene sia stato creato circa un decennio prima della Rivoluzione francese, sta per fare la sua prima apparizione pubblica in mezzo secolo e sarà inserito nel mercato delle aste l'11 novembre, come annunciato da Sotheby's, che sovrintende alla vendita.

Il gioiello è attualmente in mostra presso Sotheby's a Londra fino a mercoledì, dopo di che partirà per un tour mondiale di mostre. Dopo la sua sosta a Ginevra, in Svizzera, sarà la protagonista dell'asta Reali e Nobili di Sotheby's, come dichiarato in un comunicato stampa pubblicato lunedì.

although the necklace's origins remain undocumented, Sotheby's suggests that the ancient piece could only have been manufactured for royalty or a prominent aristocrat.

Durante il primo Novecento, il collier apparteneva ai marchesi di Anglesey, una rinomata famiglia aristocratica del Regno Unito con stretti legami con la famiglia reale britannica, secondo Sotheby's.

Marjorie Paget, marchesa di Anglesey, indossò il collier per l'incoronazione del re Giorgio VI nel 1937. Sua figlia, in seguito, indossò lo stesso gioiello per l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953, come dichiarato nel comunicato.

La famiglia si separò dal pezzo di diamante negli anni '60 e fu successivamente esposto al American Museum of Natural History prima di essere acquistato da un collezionista privato.

"This exceptional and vital diamond ornament is a miraculous survivor of the extravagant court life of the Georgian era, characterized by its unmatched opulence and grandeur; arguably, it is one of the most splendid and intact Georgian jewels in private possession," stated Andres White Correal, chairman of Sotheby's jewellery Europe and Middle East and head of noble jewels, in the release.

"Compared to other surviving Imperial and Royal jewels from the same period, this necklace outshines these examples; it is an abundance of diamonds and also a masterclass in exceptional design, craftsmanship, and technical innovation for the period," he added.

Il collier consiste in tre file di diamanti che si estendono in un pompon di diamanti su entrambi i lati.

Ciascun diamante, secondo Sotheby's, è di taglio brillante antico e pesa tra un e un carato e mezzo. I diamanti, probabilmente provenienti dalle leggendarie miniere di Golconda in India, dove è stato scoperto il diamante Hope, sono stati utilizzati.

I gioielli di quell'epoca erano noti per il loro lusso e la loro versatilità, con un pezzo che spesso serviva come sia un collier che un ornamento decorativo cucito sui vestiti, come menzionato nel comunicato.

Questo pezzo specifico può essere indossato come un collier con i pompon che pendono su entrambi i lati, o annodato in un semplice nodo.

Uno scandalo sfavillante

Si ipotizza che alcuni dei diamanti del collier possano essere originari del gioiello al centro dello scandalo del "Collier di diamanti" del 1785.

Lo scandalo alla corte francese di Luigi XVI vide un cardinale tentare di riguadagnare i favori di Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, che fu truffata nell'acquisizione di un collier a nome di qualcuno che si spacciava per la regina.

Tuttavia, il raggiro fu smascherato quando i gioiellieri, che non avevano ricevuto il pagamento per il collier, si rivolsero direttamente alla regina per il pagamento, che non aveva ricevuto il collier

