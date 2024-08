Un collaboratore nel caso del magnate della tecnologia scomparso è morto.

Ex-socio del famoso tycoon britannico Mike Lynch muore. Secondo i resoconti, Stephen Chamberlain è stato investito da un veicolo mentre correva a Cambridgeshire, portando alla sua morte in ospedale. Il suo avvocato ha confermato la notizia.

Chamberlain, ex direttore finanziario della società britannica di software Autonomy, ha trovato la morte dopo essere stato investito da un veicolo mentre correva a Cambridgeshire. Lynch e Chamberlain erano stati assolti da accuse da un tribunale americano in un caso di frode nel giugno scorso. Il caso riguardava l'acquisizione del 2011 di Autonomy da parte del gigante tecnologico Hewlett Packard (HP), che Lynch aveva venduto per un enorme $11 miliardi.

L'affare ha visto HP accusare Lynch e Chamberlain di gonfiamento dei ricavi, portando a una perdita di $8,8 miliardi per il valore dell'azienda. Lynch è stato successivamente licenziato dal suo ruolo di CEO e fatto causa da HP. Entrambe le parti hanno negato qualsiasi illecito, con Lynch che ha sostenuto che HP aveva gestito male l'integrazione di Autonomy.

Dopo la sua uscita da Autonomy nel 2012, Chamberlain ha lavorato come direttore presso la società di cybersecurity Darktrace e ha fornito la sua esperienza finanziaria al club di calcio Cambridge United come volontario. "Era un individuo coraggioso con un'integrità senza eguali. Lo piangiamo profondamente," ha dichiarato il suo avvocato. La sua reputazione professionale è stata riabilitata dopo la sua vittoria in tribunale, "e il suo onorevole lascito continua attraverso la sua famiglia amorevole."

Nonostante la sua carriera post-Autonomy di successo, la vita di Chamberlain è stata tragicamente stroncata quando è diventato vittima di un incidente stradale mentre correva a Cambridgeshire. Purtroppo, la vittoria legale e la riabilitazione della sua reputazione non sono riuscite a proteggerlo dalle dure realtà degli incidenti stradali.

