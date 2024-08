- Un coinquilino disturbato accusato di aver ucciso i suoi coinquilini

Un processo è iniziato presso il tribunale regionale di Traunstein a causa dell'accusa che un 93enne con demenza che vive in una casa di riposo avrebbe ucciso il suo compagno di stanza. L'accusa sostiene che l'anziano, giudicato incapace di comparire in giudizio, è accusato di omicidio colposo. Viene accusato di aver aggredito violentemente la testa dell'84enne e di avergli ostruito naso e bocca due giorni dopo il suo arrivo.

L'interrogatorio dell'anziano durante il processo è stato interrotto rapidamente a causa della sua incapacità di rispondere alle domande. Dopo aver visto le foto della scena del crimine e il suo compagno di stanza defunto, il 93enne ha detto: "Questo significa qualcosa", ma non è stato in grado di identificare l'uomo. Di conseguenza, il giudice ha deciso: "Date le sue condizioni mentali, consiglio di non procedere ulteriormente con l'interrogatorio".

Un psichiatra che ha interagito con l'imputato due volte prima dell'inizio del processo ha riferito che era ancora in grado di ricordare alcuni dettagli e fare alcuni commenti sull'evento. Il 93enne aveva detto: "L'uomo occupava troppo spazio e si comportava come se tutto gli appartenesse".

Brysch: "I caregiver e la società spesso chiudono un occhio"

La sicurezza nelle case di riposo e la protezione degli anziani con demenza è un problema continuo che è destinato a diventare sempre più importante nei prossimi anni. "Le case di riposo non sono paradisi di gioia eterna, di terrore o territori senza legge. Accolgono persone con non solo problemi fisici, ma spesso anche cognitivi", ha dichiarato Eugen Brysch, membro del consiglio della Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti, all'agenzia di stampa tedesca. Secondo i suoi dati, circa l'80% dei residenti delle case di riposo in Germania soffre di demenza.

"Questo rappresenta un carico significativo per il personale. Dovrebbero anche identificare e gestire i conflitti mentre gestiscono le proprie frustrazioni", ha osservato. "Si dovrebbe promuovere una 'cultura di osservazione'. L'onestà nella gestione dei deficit è un componente essenziale di questo, rafforzata dal controllo". Ha criticato "I caregiver e la società spesso chiudono un occhio. Politicamente, questo è un problema urgente, poiché l'assicurazione contro la lunga degenza sostiene a malapena un'amministrazione adeguata. Le statistiche nazionali uniformi sulla violenza assistenziale sarebbero utili".

Il personale della casa di riposo dove è avvenuto l'incidente probabilmente riceverà una formazione supplementare per gestire situazioni che coinvolgono i residenti con demenza, data la gravità dell'incidente e la alta percentuale di pazienti con demenza tra i residenti della casa. Le condizioni di vita e le interazioni tra i residenti della casa saranno monitorate e gestite con maggiore cura in futuro, a seguito della preoccupazione espressa da Eugen Brysch riguardo alla negligenza e alla mancanza di supervisione in tali strutture.

