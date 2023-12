Un cognac "estremamente raro" del 1762 viene battuto all'asta per 146.000 dollari

Il cognac Gautier, "estremamente raro", è uno dei cognac più antichi al mondo e, secondo la casa d'aste Sotheby's, ne sono rimaste solo tre bottiglie.

Questa bottiglia è la più grande delle tre, nota come "grand frère" o "fratello maggiore", ed è rimasta nella stessa famiglia per generazioni.

Il "petit frère" o "fratello minore" è stato venduto a un'asta a New York nel 2014 e la "petite soeur" o "sorella minore" si trova nel Museo Gautier, a Cognac, nel sud-ovest della Francia.

L'offerente che si aggiudicherà l'asta potrà inoltre vivere un'esperienza su misura presso la distilleria Maison Gautier di Aigre, in Francia, fondata nel 1755.

Il cognac d'annata ha una storia straordinaria, come ha raccontato l'ex proprietario a Sotheby's.

Nel XIX secolo, i suoi bisnonni presero in affidamento un orfano di nome Alphonse, che in seguito partì per lavorare nella regione del Cognac.

Alphonse tornò a casa una decina di anni dopo, portando con sé un carrello pieno di bottiglie di cognac, si legge nel comunicato stampa di Sotheby's.

Si pensa che Alphonse sia tornato a casa a causa della crisi della fillossera, che distrusse le viti e gettò le regioni vinicole in crisi economica.

Alphonse tornò a casa con delle bottiglie, che forse gli furono date in sostituzione del salario. Tra queste c'erano tre cognac della Maison Gautier con le etichette perfettamente conservate.

Secondo Sotheby's, Alphonse andò a combattere nella Prima Guerra Mondiale nel 1914 e non tornò, ma le bottiglie rimasero in famiglia.

"Il Gautier 1762 è rinomato e venerato in tutto il mondo come un cognac che trascende il mondo del collezionismo di liquori", ha dichiarato Jonny Fowle, specialista di liquori di Sotheby's, nel comunicato stampa.

"Questa bottiglia rappresenta non solo un esempio di viticoltura pre-fillossera, ma anche di maturazione precoce in botte agli albori della produzione di Gautier e precede addirittura la Rivoluzione francese".

Anche altri cognac rari hanno prezzi da capogiro.

Nel 2012 il maestro di cantina Pierrette Trichet, della distilleria Remy Martin, ha deciso di attingere a un'annata del 1909 e le bottiglie del Remy Martin Louis XIII Rare Cask 42,6 sono state vendute a circa 22.000 dollari.

