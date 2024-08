- Un clima che ha quasi annientato i nostri antenati.

Durante l'ultima Era Glaciale, circa 45.000 anni fa, i primi esseri umani anatomicamente moderni lasciarono l'Africa e il Medio Oriente, avventurandosi in Europa. Questo segnò l'inizio dell'Era Mesolitica, con piccoli gruppi che iniziarono a colonizzare quasi l'intero continente europeo, anche durante il "Massimo Glaciale" intorno a 25.000 anni fa, quando i ghiacciai estesi coprirono l'Europa settentrionale e centrale.

Le significative alterazioni climatiche e le conseguenti condizioni ambientali hanno presentato un interrogativo intrigante: cosa significavano questi cambiamenti per l'evoluzione demografica dei cacciatori-raccoglitori contemporanei? Oh boy, ottenere risposte concrete è un vero e proprio rompicapo a causa della scarsità di fossili di questo periodo, e il DNA contenuto in questi fossili spesso subisce degradazione, rendendo difficile analizzare la migrazione, la crescita, il declino e l'estinzione dalla genetica, secondo Hannes Rathmann del Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment dell'Università di Tübingen.

Un approccio innovativo: Esaminare i dati dentali

Data la sfida della conservazione, Rathmann e il suo team di ricerca dall'Italia, dagli Stati Uniti e dalla Germania hanno optato per una strategia immaginativa: invece di lavorare con il DNA, hanno esaminato le strutture dentali di questi europei preistorici. I denti, essendo il tessuto umano più resistente, sono straordinariamente comuni nei ritrovamenti archeologici.

Nel complesso, lo studio ha analizzato i dati dentali di 450 antichi esseri umani in tutta l'Europa, risalenti a 47.000 anni fa e risalenti a individui che hanno popolato la Terra circa 7.000 anni fa. Il team si è concentrato principalmente su caratteristiche dentali morfologiche come il numero e la forma delle cuspidi della corona, i modelli di creste e solchi sulla superficie di masticazione e la presenza o l'assenza dei denti del giudizio. Certo, queste caratteristiche sono collegate all'eredità, permettendoci di tracciare i rapporti genetici tra gli esseri umani dell'Era Glaciale, dice Rathmann.

I legami di parentela dell'antica Europa: I denti come finestra sul passato

Poiché queste caratteristiche possono essere individuate a occhio nudo, il team di ricerca ha esaminato anche le foto dei fossili pubblicati per le caratteristiche dentali. "Studiare le foto storiche per le caratteristiche dentali è stata un'esperienza emozionante perché ci ha permesso di includere fossili cruciali che, purtroppo, non esistono più, come quelli perduti o distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. È come mettere insieme i frammenti di una storia dimenticata da tempo", ha sottolineato Rathmann.

I risultati mostrano che le popolazioni dell'Europa occidentale e orientale erano strettamente collegate circa 47.000 e 28.000 anni fa. Questo coincide con le nostre conoscenze archeologiche esistenti, che indicano somiglianze diffuse nelle armi, negli attrezzi o nell'arte portatile delle diverse regioni, ha spiegato la co-autrice Judith Beier dell'Università di Tübingen.

L'epoca dei cacciatori di grandi animali

In quel periodo, il paesaggio europeo era dominato da ampie steppe capaci di sostenere branchi migratori di mammiferi come principale fonte di cibo. Queste condizioni favorevoli (immaginate un buffet per i cacciatori-raccoglitori) potrebbero aver aumentato la connessione tra le popolazioni.

Nel periodo successivo, che si concluse circa 14.700 anni fa, i ricercatori non hanno trovato legami genetici tra l'Europa occidentale e orientale. L'analisi ha anche indicato che le popolazioni di entrambe le regioni hanno subito notevoli declini, con una perdita di diversità genetica. I drastici cambiamenti climatici devono aver causato questi effetti negativi, con le temperature che raggiungevano il punto più basso di tutto l'Olocene e l'espansione dei ghiacciai nel Nord e nel Centro Europa.

"L'avanzamento dei ghiacciai e il deterioramento del clima hanno portato a uno spostamento della vegetazione dalle steppe alla tundra", spiega Rathmann. "Questa trasformazione ha influenzato gli habitat della preda mammifera e, di conseguenza, i cacciatori-raccoglitori che dipendevano da loro per la sopravvivenza". Lo studio sostiene la teoria che le popolazioni siano state spinte verso sud dai ghiacciai in avanzamento e isolate in regioni relativamente isolate con condizioni ambientali favorevoli, ha aggiunto Judith Beier.

All'apice dell'Era Glaciale, intere popolazioni dell'Europa occidentale furono sull'orlo dell'estinzione. Tuttavia, con l'aumento delle temperature, il ritiro dei ghiacciai e il ritorno delle steppe e dei boschi un tempo vivaci, le persone furono in grado di ripopolare le aree abbandonate in precedenza. Le popolazioni isolate e drasticamente ridotte dell'Europa occidentale e orientale poi si ripresero e si mescolarono di nuovo.

"Il nostro studio fornisce preziose informazioni sulla storia demografica degli europei dell'Era Glaciale e sottolinea l'enorme impatto dei cambiamenti climatici ed ambientali sulle vite degli esseri umani preistorici. Imparare dal nostro passato è fondamentale per affrontare le complesse sfide ambientali del futuro", conclude Rathmann.

Leggi anche: