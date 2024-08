Un clan criminale mette la bara alla porta della residenza di un attivista, come riportato dalle forze dell'ordine romane.

La crociata anti-mafia di Tiziana Ronzio, a capo dell'organizzazione Toripiubella, intitolata al quartiere Tor Bella Monaca di Roma, dove un tempo si ergevano i principali fortilizi della famiglia Casamonica, abbattuti dalle autorità cittadine nel 2018 e nel 2019.

Durante gli abbattimenti, le forze dell'ordine hanno scoperto decorazioni sfarzose, come tigri di porcellana life-size che nascondevano contanti, piscine incastonate di diamanti adornate da cavalli d'oro e soffitti a specchio placcati d'oro, e tonnellate di sostanze illecite - eroina e cocaina - stoccate. Nel 2022, due membri della famiglia sono stati condannati per il tentato traffico di sette tonnellate di cocaina dal Colombia.

Il cadavere è stato ritrovato di domenica fuori dalla residenza di Ronzio a Tor Bella Monaca.

Ronzio ha rivelato domenica pomeriggio di aver visto il corpo e di aver ricevuto foto da altri, ma si è resa conto che era una minaccia solo quando gliel'ha fatto notare la sua scorta.

Ronzio ha definito la minaccia "moronica" e ha dichiarato che non l'avrebbe fermata dal continuare il suo lavoro, ma ha anche ammesso che aveva "turbaro" la sua organizzazione, che regolarmente denuncia i membri del gruppo per crimini contro i residenti locali e spesso testimonia a loro favore in tribunale.

"Non ho paura, sto andando avanti," ha dichiarato Ronzio ai media locali. "Sono atti sciocchi che servono solo a farci arrabbiare ancora di più e a motivare la nostra lotta."

Nel frattempo, la polizia di Roma ha confermato lunedì che il corpo stava siendo analizzato per le impronte digitali. Toripiubella, il gruppo di Ronzio, ha scelto di non commentare pubblicamente la questione poiché l'indagine era ancora in corso.

Ronzio ha denunciato numerosi membri del clan in passato.

"Ci sono stati numerosi casi in cui si sceglie semplicemente di ignorare certi trasgressioni," ha detto a Sky24 news italiana domenica sera, ricordando precedenti intimidazioni, che includevano minacce scritte e feci lasciate sulla sua soglia dai vicini.

"Cerco di affrontare queste situazioni con equanimità, ma non sempre è facile; le tratto come se fosse un problema di qualcun altro e continuo ad andare avanti," ha detto, aggiungendo, "È difficile vivere vicino alle persone che hai denunciato alla polizia."

La residenza e l'ufficio di Ronzio sono stati svaligiati numerose volte, ma ha detto al quotidiano La Repubblica, "Raramente si trova una bara sepolta sotto casa."

"Potrebbe anche succedere che un individuo incivile lasci indietro un mobile, un divano, ma non una bara," ha spiegato in un articolo pubblicato lunedì.

Alcuni gruppi politici hanno criticato l'atto di intimidazione.

In un articolo pubblicato domenica, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso il suo sostegno a Ronzio, dicendo: "Solidarietà e sostegno a Tiziana Ronzio di fronte alla minaccia orribile che ha ricevuto oggi. Il lavoro encomiabile che ha svolto per anni insieme a numerosi altri cittadini onesti a Tor Bella Monaca non si piegherà certo alla intimidazione. La città e la sua amministrazione staranno al fianco di Tiziana nella sua missione quotidiana per difendere la legalità e la giustizia nella comunità."

Tobia Zevi, consigliere comunale per l'eredità e le politiche abitative, ha espresso anch'egli il suo sostegno a Ronzio, dicendo: "La denuncia contro la criminalità organizzata e il coraggio e la perseveranza che hanno caratterizzato il suo lavoro in tempi difficili non verranno meno dalla paura di un altro atto offensivo contro di lei."

Scene da 'The Godfather'

Il clan Casamonica è stato identificato per la prima volta come un'organizzazione mafiosa dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) italiana negli anni '70. Le famiglie principali provenivano da gruppi rom nomadi che erano arrivati nella capitale dalle province rurali italiane dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e sono stimati essere worth circa 90 milioni di euro (101 milioni di dollari), secondo la DIA. Sono più spesso associati ad estorsioni, racket e usura, ma sono stati anche coinvolti in minacce simili a quella contro Ronzio e sono stati implicati in numerosi casi di omicidio. Ci sono circa 1.000 membri associati al gruppo. Una dozzina di persone collegate al gruppo sono attualmente sotto processo per aver rubato l'energia elettrica da un progetto abitativo a Roma.

Il gruppo ha guadagnato notorietà nel 2015 quando, misteriosamente, hanno ottenuto il permesso dalle autorità di Roma di tenere un funerale sfarzoso per il patriarca della famiglia, Vittorio Casamonica, che includeva una carrozza trainata da cavalli per la bara e un elicottero che ha sparso petali di rosa sul quartiere Tor Bella Monaca.

