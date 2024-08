- Un circolo di pedofili travestito da fan club di un coro per bambini?

La Procura della Repubblica di Hannover sta indagando su un presunto anello di pedofili che si sarebbe spacciato per un club di fan di un coro francese per bambini. Tra i sospettati ci sono un 65enne di Seelze, vicino Hannover, e un 63enne della regione di Hildesheim. Entrambi erano attivi come dirigenti del coro o davano lezioni di musica private. Un portavoce della Procura della Repubblica di Hannover ha confermato i corrispondenti rapporti dei media.

Diciannove sospetti membri del club di fan dei "Tempo Kids" avevano organizzato un incontro a un evento musicale in Francia, come ha dichiarato un portavoce della Procura della Repubblica di Hannover. Gli uomini, di età compresa tra 36 e 75 anni, sono accusati di aver acquisito, posseduto e distribuito materiale pornografico minorile e giovanile. Tra i sospettati ci sono 17 tedeschi e due americani.

Secondo il "Hannoversche Allgemeine Zeitung", gli appartamenti dei sospettati, le camere d'albergo e le auto sono state perquisite alla fine di aprile. Le autorità francesi sono state coinvolte poiché la perquisizione si è svolta in Francia, ha detto il portavoce.

Le indagini sull'anello di pedofili sospettato sono iniziate quando gli agenti hanno perquisito l'appartamento del 65enne a Seelze in relazione a un altro caso. L'ex dirigente del coro di Seelze è attualmente sotto processo presso il Tribunale regionale di Hannover per abuso sessuale su un minore. Secondo il "Hannoversche Allgemeine Zeitung", il pensionato è accusato di aver abusato sessualmente di un 13enne della zona di Lipsia tra il 2021 e l'inizio del 2024.

È sospettato anche di abuso sessuale il 63enne. Un portavoce della Procura della Repubblica di Hannover ha dichiarato che un mandato di arresto era stato sospeso con alcune condizioni.

Finora, la Procura della Repubblica sta indagando solo sugli altri sospettati del club tedesco di fan del coro francese per il possesso e la distribuzione di rappresentazioni di abuso sessuale su minori. Gli investigatori stanno attualmente valutando 10.000 elementi, tra cui principalmente supporti dati. Non è ancora noto quando potranno essere presentate accuse.

Le indagini sull'anello di pedofili sospettato hanno portato all'emergere di accuse di abuso sessuale contro il sospetto 63enne che aveva dato lezioni di musica private. La sospetta detenzione e distribuzione di rappresentazioni di abuso sessuale su minori è un'accusa grave che gli altri sospettati del club tedesco di fan del coro francese per bambini stanno attualmente affrontando.

Leggi anche: