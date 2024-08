- Un ciclista ubriaco cade in acqua, subisce gravi ferite

Un ciclista che pedalava freneticamente è caduto in un torrente su un sentiero roccioso vicino a Volkach (distretto di Kitzingen). Il 27enne ha riportato gravi ferite alla testa a causa della caduta, secondo il rapporto della polizia. Un passante ha notato l'incidente nella notte fonda. La polizia ha effettuato un test con l'alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico di 1.5 per mille. I soccorsi hanno trasportato l'uomo in un ospedale per le cure mediche. Il personale medico ha prelevato del sangue per ulteriori esami. Secondo le autorità, il 27enne probabilmente non indossava il casco da bicicletta.

