- Un ciclista si immerge a otto metri di profondità, in circostanze critiche.

Un ciclista è caduto per otto metri a Olsberg, nella distretto della Alta Sauerlandia, riportando ferite gravi. Il 39enne ha perso il controllo della sua moto dopo una brusca curva a sinistra, urtando una parete rocciosa e finendo poi per cadere oltre un barrier di 40 centimetri sulla corsia opposta della strada, secondo i resoconti dei vigili del fuoco. È stato estratto dalla riva del fiume utilizzando una barella speciale, prestate le prime cure in un'ambulanza e poi trasportato in elicottero in un ospedale specializzato a Dortmund. Hanno partecipato all'operazione di soccorso numerosi operatori del soccorso e volontari locali.

La caduta dall'altezza di otto metri è stata considerata a rischio di vita a causa delle gravi ferite del ciclista. Al momento del suo arrivo all'ospedale specializzato di Dortmund, il team medico si è trovato di fronte a una situazione a rischio di vita nel tentativo di stabilizzare il ciclista.

Leggi anche: