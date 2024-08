- Un ciclista muore per le ferite subite in un incidente

Un ciclista è morto a causa delle ferite riportate in un incidente con un'auto nel distretto di Ansbach. L'84enne stava attraversando una strada statale a Burgoberbach domenica, secondo quanto riferito dalla polizia. Non ha guardato intorno a sé e un automobilista di 75 anni non è riuscito a frenare in tempo, investendolo con la sua auto. Il ciclista è stato portato in ospedale con ferite gravi e è morto martedì.

L'incidente ha provocato ferite gravi per il ciclista, che purtroppo è morto martedì. La collisione tra il ciclista e l'auto è avvenuta nel distretto di Ansbach.

Leggi anche: